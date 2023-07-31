凹子底公園鱷魚是模型　陳其邁：行為不可取市府依法送辦

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高雄市公園處獲悉後，也派員前往全面巡視凹子底公園生態滯洪池周遭，是否有鱷魚出沒，但一無所獲。而PO文的劉姓男子，發現事態嚴重，於30日深夜11時主動聯絡消防局，表示自己在晚間9時40分回到現場找尋，在凹子底公園的橋附近，找到這隻鱷魚模型，經比對確認該鱷魚模型就是網路上的那隻鱷魚。
轄區鼓山分局調查發現，劉男在今年7月上旬透過網路以1840元購得該鱷魚模型，經警方了解，劉男於29日晚間7點左右放置鱷魚模型後拍照，當晚10點左右在在臉書社團「路上觀察學院」貼文。30日時晚間9時許，劉男將鱷魚模型藏於外套內，又徒步走到凹仔底公園，當晚10點左右在網路貼文，案發後多次搜尋「凹仔底公園 監視」、「凹仔底公園 鱷魚」等查詢紀錄。
警方表示，劉男主動聯繫警方稱找到鱷魚模型，警方於31日凌晨1點突破劉男心防後，劉男坦承覺得好玩，才會惡作劇，，事後發現媒體報導而感到擔心害怕，才會報案說自己在晚間在公園的橋附近，找到這隻鱷魚模型，證實鱷魚是假的。但市府農業局、警、消調查後發現劉男疑似自導自演，偵查後劉男坦承惡作劇。警訊後依違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者。(處三日以下拘留或新臺幣三萬元以下罰鍰)」究辦。