法國男慘死香港！極限運動墜「68樓」亡 目擊者嚇壞：曾拍窗求救
1名30歲法國籍男子，27日晚上在香港半島的「地利根德閣」墜樓身亡，疑似是玩極限運動時，因天氣惡劣被困高處，據悉死前還曾拍窗求救。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合港媒報導，死者是來自法國的30歲極限運動家盧西迪（Remi Lucidi），IG上有許多他生前在世界各地高樓行走、攀爬的影像。據大樓保全透露，27日當天盧西迪是於傍晚6點左右抵達，聲稱要去40樓拜訪朋友，就在保全跟該樓住戶確認的同時，盧西迪卻快步走入電梯，等到保全發現住戶根本不認識他時，已經不見盧西迪的蹤影。
監視器畫面顯示，盧西迪是先搭電梯到49樓，然後走樓梯前往頂樓，保全又至頂樓查看，依然沒看到盧西迪。
據了解，盧西迪最後被目擊的時間是當晚7點38分左右，1名女傭發現他正在敲擊窗戶求救，隨即報警處理，仍未能阻止憾事發生。
港媒實地走訪盧西迪生前下榻的飯店，發現他於17日獨自登記入住，原定30日退房，沒想到就此魂斷香港；飯店負責人形容盧西迪為人友善，溫和有禮，不相信他會是自尋短見。
盧西迪生前的貼文顯示，他曾到過杜拜、保加利亞等國家，拍攝高空攀爬大樓、吊橋的照片，大部分似乎都是沒有繫安全繩索的情況。法國駐港領事館已知曉盧西迪死訊，細節仍由警方調查中。