滅火器首登高流演出　8/5打造電影感演唱會門票即將完售

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參與這場演唱會共同協辦的高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，滅火器創立的夥球擊及火氣製作所進駐高流音浪塔，營運以藝人經紀、企製、各類音樂活動策展為主，並提供專業排練室租借，持續與市府合作培力訓練有志流行音樂產業的在地青年。
丁度嵐指出，這次新專輯規劃在海音館舉辦發行專場演唱會，高流透過今年五月公布的海音館「藝人首次演出」及「演出住宿」兩項優惠實施計畫，提供最實質的場租優惠及工作團隊住宿補貼，爭取流行音樂藝人在疫情後到高雄演出。
丁度嵐也說，海音館為目前高雄唯一中型專業演出場館，視演出需求可彈性調整容納3,500至5,500名觀眾，針對疫情後高雄演唱會經濟蓬勃發展與多元化的市場需求，特別規劃海音館「藝人首次演出」及「演出住宿」兩項優惠實施計畫，藉由調降場租門票總收入抽成比例及最低票收門檻，搭配一次性的住宿優惠補助，實質降低藝人演場會製作成本。目前除滅火器，還爭取到最新金曲獎年度歌曲得主安溥8月12日演出，此外並有其他藝人正申請洽談中。
楊大正表示，《家和萬事興》這張專輯的啟動契機主要是去（2022）年日本FUJI ROCK演出後獲得很大的創作能量，回台隔離七天寫出七首曲子，後來填詞時有感近年因結婚生子，考慮孩子成長環境與父母年紀，決定回故鄉高雄定居發展，儘管一度擔心歌迷會對主題無感、作品不賣，但最後回到初衷，要創作能誠實說話的作品，坦然面對人生已走到此階段，主題定案在家庭面向，說出每個階段的人生故事。
滅火器也指出，專輯首發演出一定要獻給故鄉，由於新專輯的人事時地物影像感比以往都強烈，專輯發行演唱會也希望呈現這樣的效果，決定捨棄以往從Live House出發，直接規劃大型演唱會，把所有層面都做到最理想的狀態，邀歌迷走進演唱會體驗專輯每個場景的核心。