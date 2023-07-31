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滅火器首登高流演出　8/5打造電影感演唱會門票即將完售

▲滅火器將將於8月5日首度於高雄流行音樂中心海音館，舉辦《一生到底（One Life, One Shot）》發行演唱會。（ 圖／高流提供）
▲滅火器將將於8月5日首度於高雄流行音樂中心海音館，舉辦《一生到底（One Life, One Shot）》發行演唱會。（ 圖／高流提供）

記者郭凱杰／高雄報導

金曲獎最佳樂團滅火器今（2023）年6月發行新專輯《家和萬事興（Human Condition）》，創作主題回歸家人與家庭，並將於8月5日首度於高雄流行音樂中心海音館，舉辦《一生到底（One Life, One Shot）》發行演唱會，重現專輯發行時所作的沉浸式劇場概念，打造有流動感與電影感的演唱會。目前演唱票門票已近完售，僅餘一樓搖滾區少數門票，歌迷要把握最後搶購機會。

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▲滅火器發行新專輯《家和萬事興》，創作主題回歸家人與家庭。（ 圖／滅火氣音樂提供）
▲滅火器發行新專輯《家和萬事興》，創作主題回歸家人與家庭。（ 圖／高流提供）
滅火器主唱楊大正表示，樂團成員正處於默契與技術都到頂的狀態，燈光與視覺也更到位，且滅火器的默契與技術持續進步，音樂呈現的力道前所未有，結合猛烈與溫柔，演奏的細膩度提升，加上到位的燈光與視覺，保證這場演出會超級好看，將是滅火器最頂的狀態。

參與這場演唱會共同協辦的高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，滅火器創立的夥球擊及火氣製作所進駐高流音浪塔，營運以藝人經紀、企製、各類音樂活動策展為主，並提供專業排練室租借，持續與市府合作培力訓練有志流行音樂產業的在地青年。

▲滅火器新專輯發行演唱會《一生到底》將於高流海音館開唱。（圖／滅火氣音樂提供）
▲滅火器新專輯發行演唱會《一生到底》將於高流海音館開唱。（圖／高流提供）
丁度嵐指出，這次新專輯規劃在海音館舉辦發行專場演唱會，高流透過今年五月公布的海音館「藝人首次演出」及「演出住宿」兩項優惠實施計畫，提供最實質的場租優惠及工作團隊住宿補貼，爭取流行音樂藝人在疫情後到高雄演出。

丁度嵐也說，海音館為目前高雄唯一中型專業演出場館，視演出需求可彈性調整容納3,500至5,500名觀眾，針對疫情後高雄演唱會經濟蓬勃發展與多元化的市場需求，特別規劃海音館「藝人首次演出」及「演出住宿」兩項優惠實施計畫，藉由調降場租門票總收入抽成比例及最低票收門檻，搭配一次性的住宿優惠補助，實質降低藝人演場會製作成本。目前除滅火器，還爭取到最新金曲獎年度歌曲得主安溥8月12日演出，此外並有其他藝人正申請洽談中。

楊大正表示，《家和萬事興》這張專輯的啟動契機主要是去（2022）年日本FUJI ROCK演出後獲得很大的創作能量，回台隔離七天寫出七首曲子，後來填詞時有感近年因結婚生子，考慮孩子成長環境與父母年紀，決定回故鄉高雄定居發展，儘管一度擔心歌迷會對主題無感、作品不賣，但最後回到初衷，要創作能誠實說話的作品，坦然面對人生已走到此階段，主題定案在家庭面向，說出每個階段的人生故事。

滅火器也指出，專輯首發演出一定要獻給故鄉，由於新專輯的人事時地物影像感比以往都強烈，專輯發行演唱會也希望呈現這樣的效果，決定捨棄以往從Live House出發，直接規劃大型演唱會，把所有層面都做到最理想的狀態，邀歌迷走進演唱會體驗專輯每個場景的核心。

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