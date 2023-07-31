高市8月起邀學生代表參與道安會報 期許達成減少5%死亡人數目標
高雄市長陳其邁今（31）日主持112年第7次道安會報，除聽取工務局人行道改善專案、監理所暑期機車駕訓推廣專案報告外，也要求道安會報自8月起邀請學生代表參與，共創更多元的對話管道。同時配合交通部推廣9月交通安全月推廣「路口慢看停，行人安全行」觀念，期許112年達成交通部所訂減少5%死亡人數之目標。
記者郭凱杰／高雄報導
工務局道工處並於這次會議中進行事故防制專案報告，透過人行道加寬、整平、路口街角擴大等方式改善左營區左營大路、華夏路及三民區正義路等路段，今年度工務局亦向中央申請超過7億元經費改善人行道，持續提升行人通行環境；監理所則針對機車駕訓推動情形進行檢討，高雄市108年至111年的機車參訓人數逐年攀升，也鼓勵學生參加機車駕訓及道路安駕訓練，分別提供1,300元及1,200元的補助經費。
會中交通局也就112年上半年「交通事故統計分析」進行報告，高雄市112年上半年A1人數 80 人，較去年同期減少21人，在六都事故中事故件數降幅最多；而下半年如9月是初領照族群的事故好發月份、10月、11月高齡者，而12月則應著重於酒駕防制等等。
陳其邁表示，7月22日的行人路權大遊行，學生團體訴求人本道路規劃、駕照制度及執法等交通安全議題，市府全力支持。高市府改善行人環境的步伐不會停歇，期盼也努力讓行人都更能安心、安全地步行。為與青年學子建立人本交通溝通平台，指示道安會報自8月起邀請學生代表參與，共創更多元的對話管道。
交通局長張淑娟補充，高雄112年上半年A1死亡人數較去年同期減少21人(-21%)；112年上半年行人A1死亡人數5人，較去年同期減少3人(-38%)，多數重點族群均呈現降幅，交通局與市府各局處將持續努力、持續精進各項道安工作。