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前瞻預算之爭　林浤澤：白天不懂夜的黑、天龍不懂打狗苦

▲身為討海人的子弟，又是前鎮漁港在地里的明孝里長林浤澤也針對這兩天吵得沸沸揚揚的前鎮漁港前瞻預算情形只能說：「白天不懂夜的黑，天龍不懂打狗苦！」（圖／明孝里里長林浤澤提供）
▲身為討海人的子弟，又是前鎮漁港在地里的明孝里長林浤澤也針對這兩天吵得沸沸揚揚的前鎮漁港前瞻預算情形只能說：「白天不懂夜的黑，天龍不懂打狗苦！」（圖／明孝里里長林浤澤提供）

記者郭凱杰／高雄報導

審計部日前公布最新前瞻第三期特別預算審核報告，引發北高兩市藍綠陣營爭議。對此，身為討海人的子弟，又是前鎮漁港在地里的明孝里長林浤澤也針對這兩天吵得沸沸揚揚的前鎮漁港前瞻預算情形只能說：「白天不懂夜的黑，天龍不懂打狗苦！」

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前瞻第三期特別預算審核報告其中，中央共補助地方5358億，北市獲184億元、高雄市則獲1265億元，占總補助近4分之1。國民黨北市議員游淑慧酸高雄前瞻「給好給滿」，遭民進黨高雄市議員林智鴻批游，不懂前瞻平衡城鄉差距本質，用天龍視角歧視。對此，游淑慧再酸爆問，「高雄怎麼好意思說自己是『鄉』？」

前鎮漁港自1964年建港、1967年啟用，不僅是我國停泊漁船噸級最大、漁獲量最多的港口，創造每年高達近300億產值，更是我國漁業發展最為重要的中心。林浤澤以親身經驗表示，港區周遭除了漁船的停靠維修、裝卸貨作業、漁貨買賣、漁民基本服務等，港區內亦有近600多人居住在此，周圍更是多數人靠海維生，與港共生。

不過，林浤澤認為，前鎮漁港建港迄今已逾57年之久，連門面都不像是一個世界排名前三漁業大國該有的情形，他也細數周圍老舊不堪設施早已亟需汰換更新。不只如此，因未施作雨污分流等基礎設施，使得靠漁港維生的我們長年與惡臭相伴，甚至因管線老舊、排水不合乎時代需求，每逢下雨就得擔憂是否會淹水。

林浤澤慶幸地說，好不容易搭上了前瞻建設列車，希望能一步到位全面提升前鎮漁港環境，打造國際級遠洋漁港，延續我國遠洋漁業永續經營。但，卻被某些為了個人政治利益、聲量的民代說三道四、東扯西扯。

林浤澤更提醒著說，不知道他們是忘記了？還是害怕想起來？當年是誰只向中央申請3000萬要「維護漁港基本運作」及「例行性泊地疏浚」使用，而非針對前鎮漁港全面性評估提出計畫申請？

林浤澤也指出，居住在首都的民代可能不清楚，港區內許多人是賺一天吃一天，前鎮漁港整體翻新，不僅有助於國家漁業全面性提升、港區環境改善、增加工作機會，更能進一步照顧基層勞工，溫飽三餐。

林浤澤感慨的說，漁港人期待的不只是這塊已工作、居住半百歲月的地方大改造，漁港人更希望的，是能留下一個更好的故鄉、更有人情味、更有競爭力的台灣給下一代。

林浤澤也期盼，在台灣其他地區的人，都能如同船上的人死守海上，想再撐一下、多補一些；在陸上的人，盼望大船入港，盼望家人平安歸來，雖然分隔兩地，但總是心繫著彼此。也認為，大家要相倚作伙，面對未來巨浪，才能破浪而不覆沒。

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