前瞻預算之爭　林浤澤：白天不懂夜的黑、天龍不懂打狗苦

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前鎮漁港自1964年建港、1967年啟用，不僅是我國停泊漁船噸級最大、漁獲量最多的港口，創造每年高達近300億產值，更是我國漁業發展最為重要的中心。林浤澤以親身經驗表示，港區周遭除了漁船的停靠維修、裝卸貨作業、漁貨買賣、漁民基本服務等，港區內亦有近600多人居住在此，周圍更是多數人靠海維生，與港共生。
不過，林浤澤認為，前鎮漁港建港迄今已逾57年之久，連門面都不像是一個世界排名前三漁業大國該有的情形，他也細數周圍老舊不堪設施早已亟需汰換更新。不只如此，因未施作雨污分流等基礎設施，使得靠漁港維生的我們長年與惡臭相伴，甚至因管線老舊、排水不合乎時代需求，每逢下雨就得擔憂是否會淹水。
林浤澤慶幸地說，好不容易搭上了前瞻建設列車，希望能一步到位全面提升前鎮漁港環境，打造國際級遠洋漁港，延續我國遠洋漁業永續經營。但，卻被某些為了個人政治利益、聲量的民代說三道四、東扯西扯。
林浤澤更提醒著說，不知道他們是忘記了？還是害怕想起來？當年是誰只向中央申請3000萬要「維護漁港基本運作」及「例行性泊地疏浚」使用，而非針對前鎮漁港全面性評估提出計畫申請？
林浤澤也指出，居住在首都的民代可能不清楚，港區內許多人是賺一天吃一天，前鎮漁港整體翻新，不僅有助於國家漁業全面性提升、港區環境改善、增加工作機會，更能進一步照顧基層勞工，溫飽三餐。
林浤澤感慨的說，漁港人期待的不只是這塊已工作、居住半百歲月的地方大改造，漁港人更希望的，是能留下一個更好的故鄉、更有人情味、更有競爭力的台灣給下一代。
林浤澤也期盼，在台灣其他地區的人，都能如同船上的人死守海上，想再撐一下、多補一些；在陸上的人，盼望大船入港，盼望家人平安歸來，雖然分隔兩地，但總是心繫著彼此。也認為，大家要相倚作伙，面對未來巨浪，才能破浪而不覆沒。