江肇國批不送計劃還喊委屈　中市府：中央遲未核定捷運建設

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江肇國說，立法院審查報告點出，台中市在爭取及執行前瞻建設有相當多缺失，一是未提送計畫，包括台中市停車空間不足，交通部擴增前瞻計畫的停車場額度看不到市府積極提出計畫，且未申請多項數位建設經費，連已符合申請設置全民運動館的行政區也未提出計畫。他問：「不提計畫會有預算來嗎？」
其二是計畫不周延、執行不力，已爭取的預算工程進度落後，被要求改善輔導、確保工程進度跟驗收品質。其三是軌道建設態度改變，懸而未決，林佳龍時代，中央已核定補助軌道建設731億，盧秀燕上任後除了藍線變更爭議，山海線要求中央違反規定全額補助，導致這些計畫補助都未有著落。
江肇國說，中央不會大小眼，計劃按照程序提送都會公平競爭。連立法院共同通過的主決議都點出問題，甚至請行政院各部會多多輔導台中市申請預算，為什麼台中市政府還無法認清要如何改進？繼續誤以為中央在卡台中，讓市民有錯誤印象。他說：「這些競爭性的預算是市府的責任，為了市民請加油好嗎？」
台中市政府交通局指出，台中捷運藍線綜合規劃2月獲交通部審查通過，目前尚未通過行政院核定；捷運綠線延伸線計畫2020年7月交通部審查通過，今年2月市府提報中央審查，行政院也尚未通過。「非市府爭取補助不力，而是計劃根本未獲通過！」
交通局強調，中捷藍線與綠線延伸計畫多次送中央審查，因中央遲未核定通過，無法進一步爭取補助經費，盼中央能聽取地方殷切期盼的心聲，讓工程早日開工，給大台中民眾更多元的大眾運輸工具。