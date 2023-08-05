友達展望Q3看好需求改善　今爆關閉台南2廠、啟動員工優離

「美食王國」之名恐削弱！食品業者海外建廠　2特性是成敗關鍵

▲近幾年，台灣「美食王國」的美名有逐漸削弱的趨勢，加上全球疫情爆發、世界局勢動盪，台灣食品與餐飲業者紛紛開始加強海外拓消與赴海外建廠的可能性。（圖／擷取自Pixabay）
▲近幾年，台灣「美食王國」的美名有逐漸削弱的趨勢，加上全球疫情爆發、世界局勢動盪，台灣食品與餐飲業者紛紛開始加強海外拓消與赴海外建廠的可能性。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

近幾年，台灣「美食王國」的美名有逐漸削弱的趨勢，加上全球疫情爆發、世界局勢動盪，台灣食品與餐飲業者紛紛開始加強海外拓消與赴海外建廠的可能性，達成分散佈局的目標，儘管「企業赴海外建廠」或「直接併購海外食品廠」 因初期投入成本高，目前少有業者採用，但仍有業者窺見高成本背後的長遠效益， 選擇以此方式行銷品牌、擴大企業版圖。

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知名連鎖咖啡85度C以「前店後廠」的形式前進海外展店，全球門市多達1000家以上，光是美國，門市就已遍布華盛頓州、加州、內華達州、德州、奧勒岡州、夏威夷州及亞歷桑那州等7州。今年85度C砸逾5億前進美國東岸，設全美第四座中央廚房，顯見國內企業赴海外建廠打國際盃的未來前景可期。

商管財經專家李世珍接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，以85度C進軍海外的案例觀察，「標準化」和「科技化」是食品餐飲業進行海外佈局所需著重聚焦的兩大特性。

為避免麵包在烘焙的過程中，受到人為操作等因素品質不一，85度C透過IoT（物聯網）技術，從台灣的控制中心遠端設定處理海外店廠，導入數據與科技偵測，這就是85度C能夠賣出各式各樣不同的產品的原因，它將產品最後一哩路的關鍵成敗，藉由IoT技術軟體控制達到一致的品質標準。

台灣的軟體工程可以透過科技化來達到標準化，這是台灣的優勢，也是食品業未來進行海外佈局建廠的前景。李世珍分析，人是最不可控的因素，但若有IoT技術，人聽從機器的命令，比較有可能把人為風險降到最低，同時也無需花過多的成本進行繁雜的教育訓練，「千萬不要小看科技化與標準化這兩件事，品質控管好，台灣食品業才走得出去，否則的話，品質不穩定，店不用開，東西也不用賣了！」

無論是赴海外建廠專攻單一市場，抑或是以一般進出口外銷食品，品質的驗證為台灣品牌前進國際的關鍵。台灣優良食品協會TQF驗證服務組組長徐凡珺接受《NOWnews今日新聞》採訪時提到，一個國家的食品經由提升安全與品質水平的驗證，會使台灣食品與國際接軌更為順利，因此TQF不斷將驗證方案升級，盼驗證方式可符合國際要求，助攻食品業進入目標市場。

TQF協會去年年底與日本食品安全管理協會（JFSM）正式締結「合作夥伴協議」，推動食品製造業具等同性自主管理驗證方案的相互採認，建立台日食品產業跨國合作管道，各國普遍認得自己國家的食品驗證，若台灣業者能取得與日本相互採認的驗證，較為容易進入日本市場，截至6月，共有12家公司取得相互採認的證書。

食品安全驗證可視為在控管食品品質的基礎下，品牌前進國際的入場券，同時也是取得捷徑的方式之一，徐凡珺強調，當初TQF協會會選擇與日本JFSM締結協議，是因兩國消費者取向相似，加上日本是一個要求細節的國家，對品質要求極高，若能成功打入日本市場，日後進入其他國家也會更為容易。

台灣若想守住辛辛苦苦建立起的「美食王國」美名，勢必要在擴大海外市場時，在「品質管控」上多加著墨，而食品的驗證、標準化、及科技化等因素，正是台灣鞏固美食江山的一大關鍵。

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