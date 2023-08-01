《富都青年》吳慷仁扮啞巴！奪國際影展「最佳演員」謝恩李心潔
由王禮霖執導、金馬影后李心潔首度出任監製的電影《富都青年》，已橫掃瑞士、烏迪內各大影展觀眾票選獎、評審團獎等9項大獎，今（1）日再傳好消息，先是摘下第22屆紐約亞洲電影節「突破新視野最佳劇情片獎」，飾演啞巴哥哥的吳慷仁，又榮獲第17屆西寧FIRST靑年電影展「最佳演員獎」，他雖因工作無法親自領獎，仍不忘隔空感謝李心潔對他在表演上的幫助。
記者黃雅琪/綜合報導
《富都青年》由吳慷仁和陳澤耀飾演一對沒身分證、無國籍的兄弟，在馬來西亞混雜各國移工的底層社會中，苟延殘喘生存著。該片先是獲得金馬創投2項首獎，接著在第37屆瑞士佛瑞堡影展摘下「普世評審團獎」與「觀眾票選獎」2獎，再到第25屆義大利烏迪內遠東國際影展勇奪「最佳新導演獎」、「觀眾票選金桑獎」及「黑龍影評獎」3項大獎，備受國際影展好評，接續又獲得第22屆紐約亞洲電影節（NYAFF）主競賽單元「突破新視野最佳劇情片獎」及第17屆FIRST靑年電影展主競賽單元。
吳慷仁在《富都青年》飾演甘於接受命運安排的啞巴哥哥，FIRST靑年電影展評審表示，面對非常規的人物設定，吳慷仁運用表情、肢體、動作、眼神等可供調動的一切身體資源投注於表演，將電影的情緒和情感演繹得異常生動，體現出演員對角色所處處境的極大共情。
得知獲獎喜訊後，吳慷仁開心隔空致謝評審：「謝謝評審選擇了我，對我來說是很大的鼓勵！希望觀眾能夠透過這部電影感受到馬來西亞人的純樸與真誠，還有不同人種生活在當地的無奈。謝謝導演禮霖，謝謝同劇的演員，更要謝謝監製李心潔，因為心潔姊對我的表演有很大的幫助！拿到這個獎對我來說是一種提醒，因為不管拍了多久的戲，永遠要把下一部戲當作是自己的第一部戲，永遠的FIRST，謝謝！」《富都青年》12月1日在台上映。