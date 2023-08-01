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鳳梨為「女嬰命案翻車」鞠躬道歉！保母怒不接受　曝2年地獄生活

▲鳳梨昨日晚間透過臉書直播向保母一家鞠躬道歉，但保母直言不接受鳳梨的道歉，表示傷害已經造成了，現在只期盼生活能恢復平靜。 （圖／翻攝自吳泓逸臉書）
▲鳳梨昨日晚間透過臉書直播向保母一家鞠躬道歉，但保母直言不接受鳳梨的道歉，表示傷害已經造成了，現在只期盼生活能恢復平靜。 （圖／翻攝自吳泓逸臉書）

記者賴禹妡/綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）日前因力挺好友「彫博」私刑保母事件翻車，昨（31）日晚間他透過臉書直播說明近期爭議內容，其中也提到保母事件，並在直播中二度鞠躬道歉。 對此，保母直言不接受鳳梨的道歉，表示傷害已經造成了，現在只期盼生活能恢復平靜。 

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鳳梨昨日在臉書直播上提到保母案，表示很多網友說是他教唆別人去打人、丟雞蛋和下跪，但他當初的出發點很簡單，因為朋友的孩子送到保母家結果發生悲劇，「人家委託我幫忙，站在我的角度，我一定會這麼做」。 

鳳梨指出，他兩天前會先道歉也是因為尊重司法判決，接著二度鞠躬向保母一家道歉，「如果我當初的行為，有影響到保母一家，我願意跟保母一家人道歉，但是全案還沒定讞，女童家屬也還在上訴當中，我希望大家可以客觀理性一點，讓司法好好調查，我們再來做最後的評斷」。 

▲鳳梨昨日在直播中向保姆一家鞠躬道歉，表示：「如果我當初的行為，有影響到保姆一家，我願意跟保姆一家人道歉。」（圖／翻攝自吳泓逸臉書）
▲鳳梨昨日在直播中向保母一家鞠躬道歉，表示：「如果我當初的行為，有影響到保母一家，我願意跟保母一家人道歉。」（圖／翻攝自吳泓逸臉書）
對此，根據《鏡新聞》報導，保母並不接受鳳梨的道歉，她透露這兩年來每天無法入眠，她和先生不僅遭到網路霸凌，家門口還遭丟雞蛋、撒冥紙，她換了電話和朋友斷聯，同時失去工作、不敢外出，先生在學校也飽受異樣眼光，最終受不了只能辭職，夫妻倆靠清潔工作賺取微薄收入。 

保母直言鳳梨的道歉「像大便一樣」，不需要也不想看，她認為傷害已經造成了，只期盼生活能恢復平靜，同時不滿政府單位將責任推得一乾二凈，希望未來不會再有第二個保母受害。 

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