NBA／Holy祖母！Brown剛簽下史上最大合約就傳出與阿嬤辣模交往
NBA美國職籃後衛塞爾提克後衛Jaylen Brown日前同前簽下了NBA歷史上最豐厚的合約 ， 一份為期5年，價值3.04億美元（約91.5億台幣）的最高薪延長合約。顯然他近期心情大好，並傳出緋聞。
運動中心/綜合報導
現年26歲的Brown被報出與年齡43歲的Bernice Burgos傳出緋聞，兩人在2022年9月首次被傳出交往。根據美國媒體報導指出，他們被目擊在紐約市的一家酒吧中跳舞。
今年2月Brown和模特兒Burgos在社交媒體上曝光的照片中顯示，他們在沙灘上親密約會，而在同一個月中，Burgos還據稱與一位神秘男子共度情人節，而這個人可能就是Jaylen Brown。
報導中指出，Burgos有兩個女兒，目前27歲的Ashley Marie Burgos是Burgos在15歲時生下的，另外，Burgos在16歲時則生下Sarai Burgos。
更令人驚訝的是，Burgos已經成為阿嬤，2018年二月，大女兒Ashley迎來了一個名為India Ava Aisha的女兒。在2019年的一次訪談中，Burgos曾在節目中表示，「當她成為阿嬤時，她感到很受傷，因為她知道Ashley還沒準備好當媽媽。」
無論如何，在年僅26歲的Jaylen Brown簽下大合約後，他與Bernice Burgos的誹聞又再次浮出檯面。