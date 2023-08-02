卡努颱風「雨彈炸到發紫」！風雨時程一圖看 想放颱風假先防颱
今年第六號颱風「卡努」今（2）日持續朝台灣靠近，海上警報已經發佈，中央氣象局不排除發布陸上警報的可能，而從今天開始，北部地區就已經開始下起明顯雨勢。對此，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分享最新各國電腦模式模擬，未來5天的雨量預測圖，可見不只北部地區下到發紫，往後幾天隨著西南風影響，中南部地區也同樣紫一片！提醒民眾防颱作業一定要落實。
記者張嘉哲/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，從各模式未來5天的雨量預測，可以注意到不只北台灣，連中南部也紫紅一片，這暗示卡努北轉後，帶上來的西南風威力也不容小覷，周末起，中南部雨勢部分要多加留意，並不是看起來離颱風比較遠，就好像沒事。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以最新預報資料看來，週三（2）日至週五（4）日，中北部風雨較有感，這邊主要是颱風本身的影響；而週五至下週初，西南風開始增強，輪到中南部雨勢增加，且容易下雨的時間長達3至5天，累積雨量可能很可觀，提醒防雨的工作要預先做好哦！
而根據目前卡努颱風的動向，中央氣象局也表示，目前卡努颱風仍然維持中度颱風的強度，未來24小時內將以偏西方向往台灣東北部海面行進，且在過程中強度可能再增強，預計在2日晚間就會對北部及東部海面構成威脅，目前氣象局持續針對卡努颱風發布海上颱風警報。
氣象局持續發布大雨特報，週四至週五，整個西半部皆有局部短暫陣雨，北部要小心局部大雨，中南部降雨則較局部短暫，東半部大多為多雲；週五至下週一（8月4日至8月7日），因為卡努颱風帶起「西南風環境」，中南部降雨範圍擴大且較持續，局部容易有較大雨勢，北部及東半部則轉為多雲到晴。