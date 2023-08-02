NBA／勇士將如何和K湯續約？美媒評估「與處理Green的方式一樣」

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在接受灣區記者Madeline Kenny採訪時，勇士老闆Joe Lacob已經明確表示他想要留下Stephen Curry、Thompson和Green，直到三人的生涯結束。
Thompson合約即將到期，而根據《The Athletic》記者Shams Charania和Anthony Slater的報導，如果他確實要和勇士隊續約，那麼由於球隊的財務限制，他恐怕將不得不接受減薪。
Medina在節目上表示，「我希望勇士隊能夠像上賽季處理Draymond Green合約那樣，處理與Thompson的談判。他們會等到賽季結束，看看後者的表現如何，再和他簽下另一份合約。」
「考慮到勇士隊希望削減成本以及Thompson表現的不穩定，合約金額為多少仍有待觀察。但雙方將確保Thompson在其餘下的職業生涯中繼續為勇士隊效力。」Medina如此說道。
作為5屆全明星球員，Thompson職業生涯場均19.8 分3.5籃板2.3助攻，投籃命中率為45.5%，三分球命中率為41.6%。在因十字韌帶撕裂和阿基里斯腱受傷，而缺席了整個2019-20賽季和2020-21賽季後，他在2022年回歸，並幫助勇士贏得了他們王朝的第4冠、隊史的第5冠。該年季後賽，他場均19分2.3助攻3.9籃板，投籃命中率為42.9%，三分球命中率38.5%。