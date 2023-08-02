U12世界盃少棒賽今抗澳洲田君翰先發！中華隊完整轉播賽程、名單

NBA／勇士將如何和K湯續約？美媒評估「與處理Green的方式一樣」

▲勇士明星射手Klay Thompson也馬上要進入他5 年 1.9 億美元合約的最後一年，球隊傾向和他續約。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士明星射手Klay Thompson也馬上要進入他5 年 1.9 億美元合約的最後一年，球隊傾向和他續約。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今夏續約了Draymond Green，球隊想要留下王朝核心，而明星射手Klay Thompson也馬上要進入他5年1.9 億美元合約的最後一年，NBA作家Mark Medina近日發表文章，就其未來提供了一些見解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士今夏動作不少，先是和Green續約，之後又交易了Jordan Poole，換來老牌控衛Chris Paul，完全中止了期望發展和保持競爭力並進的「雙向計畫」，未來將專注在爭奪王朝另一座冠軍的目標上。

在接受灣區記者Madeline Kenny採訪時，勇士老闆Joe Lacob已經明確表示他想要留下Stephen Curry、Thompson和Green，直到三人的生涯結束。

Thompson合約即將到期，而根據《The Athletic》記者Shams Charania和Anthony Slater的報導，如果他確實要和勇士隊續約，那麼由於球隊的財務限制，他恐怕將不得不接受減薪。

Medina在節目上表示，「我希望勇士隊能夠像上賽季處理Draymond Green合約那樣，處理與Thompson的談判。他們會等到賽季結束，看看後者的表現如何，再和他簽下另一份合約。」

「考慮到勇士隊希望削減成本以及Thompson表現的不穩定，合約金額為多少仍有待觀察。但雙方將確保Thompson在其餘下的職業生涯中繼續為勇士隊效力。」Medina如此說道。

作為5屆全明星球員，Thompson職業生涯場均19.8 分3.5籃板2.3助攻，投籃命中率為45.5%，三分球命中率為41.6%。在因十字韌帶撕裂和阿基里斯腱受傷，而缺席了整個2019-20賽季和2020-21賽季後，他在2022年回歸，並幫助勇士贏得了他們王朝的第4冠、隊史的第5冠。該年季後賽，他場均19分2.3助攻3.9籃板，投籃命中率為42.9%，三分球命中率38.5%。

NBA／勇士Green承認了！首度還原事情經過　為何與Poole起衝突

NBA／Poole被勇士交易到巫師　Green送上祝福：希望他一切都順利

NBA／勇士「揮拳事件」為何發生？Green未續約被Poole垃圾話調侃

NBA／Chris Paul是否在勇士打替補？Curry坦言：我們還不知道答案

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀