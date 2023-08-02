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8月金星逆行對沖！12星座「避禍指南必收」　小心破財、情感危機

▲金星、水星自7月底開始逆行，並且會持續到9月3日，吠陀占星權威李靜唯老師提醒，12星座要各自留心破財、情感危機。（示意圖／取自photoAC）
▲金星、水星自7月底開始逆行，並且會持續到9月3日，吠陀占星權威李靜唯老師提醒，12星座要各自留心破財、情感危機。（示意圖／取自photoAC）

記者鍾怡婷/綜合報導

隨著8月份開始，除了颱風讓天氣陰晴不定外，星象也有大事發生！吠陀占星權威李靜唯老師提醒，金星、水星自7月底開始逆行，並且會持續到9月3日，「水星火星金逆」三星同宮在獅子與逆行土星對沖，並和木星羅喉產生相位，這段時間恐怕會不斷發生突發狀況，再加上中間剛好碰到8月16日開始的農曆七月，吠陀12星座要各自留心破財、情感危機等。

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📍牡羊座
桃花誘惑太多導致原本的感情易起波瀾，不宜與長輩或舊識合夥投資或借錢給他人。

📍金牛座
婚姻情感問題及工作上與長官壓抑許久的心結再度浮上檯面，讓工作壓力倍增。

📍雙子座
易與手足或工作夥伴爆發衝突，注意出外突發的意外狀況，不宜遠行或出國。

▲艾菲爾老師就點名「5星座」，在2022下半年恐遇到危機。（示意圖／翻攝Pexels）
▲金星、水星自7月底開始逆行，並且會持續到9月3日，12星座在8月恐遇到突發狀況。（示意圖／翻攝Pexels）
📍巨蟹座
容易因上網血拼導致入不敷出或是工作收入變少而焦慮不安，小心腦神經衰弱或頸椎舊疾復發。

📍獅子座
無論是工作及感情都感覺力不從心，與另一半漸行漸遠，職場上也要注意合夥及股東是非。

📍處女座
長期財務不佳引發身心俱疲，注意自身與父親的健康狀況或因男性小人而破財。

📍天秤座
偏財運不佳投資宜謹慎，注意職場上的小人口舌是非或與伴侶子女及屬下之間的溝通。

📍天蠍座
工作上的好運突然停滯，付出跟收穫不成比例或到手的獎金飛了，盡量避免將工作上的負面情緒帶到家裡。

📍射手座
出外注意車關或意外血光，感情則是撲朔迷離，有伴侶的可能突然提出分手，單身的桃花總是無心。

📍魔羯座
財務壓力過大導致健康出現問題，尤其是心血管或腸胃病症時好時壞，建議盡量保持平穩心情並適度放鬆自己。

📍水瓶座
容易因為另一半的情緒陰晴不定或感情出現第三者而影響心情，造成工作時心神不寧狀況百出。

📍雙魚座
學業或工作都面臨新的挑戰與瓶頸，加上可能意外破財而陷入低潮，盡量避免與父母長輩或上級意見不合發生爭執。

▲吠陀星座跟西洋星座有所差異，可根據出生日期對照。（圖／李靜唯提供）
▲吠陀星座跟西洋星座有所差異，可根據出生日期對照。（圖／李靜唯提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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