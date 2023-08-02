NBA／詹皇將迎來個人第21個賽季 距離40000分僅一步之遙
今年即將邁入39歲的洛杉磯湖人球星LeBron James，將要迎來他個人第21個NBA賽季，James已經連續19個賽季都繳出場均25分以上的表現，若依照目前狀態前進，未來詹皇很有可能打破生涯總得分40000分。
記者黃建霖/綜合報導
NBA史上僅有5人在NBA賽場上征戰21個賽季，推特知名數據分析帳號StatMuse就發文排出四位歷史上個人第21個賽季的場均得分排行，分別是Vince Carter的7.4分、Dirk Nowitzki的7.3分、Robert Parish的3.7分 最後則是Kevin Garnett的3.2分，最後又問「你覺得詹姆士新賽季的場均得分會是幾分呢？ 」顯現出未來James很有可能成為此榜單的第一名。
James上賽季還能繳出場均28.9分的成績單，因此不少網友都表示下賽季詹皇至少還能獲得場均25分以上的表現，目前詹皇除了新秀賽季未達到場均25分，已經連續19個賽季都達成的他，在新賽季也達成的話，勢必又對後人建立一道難以跨越的數據紀錄。
上賽季James生涯總得分正式超過「天勾」Kareem Abdul-Jabbar（賈霸）成為史得分王，目前總得分排行榜前5名僅有James為現役球員，若未來詹皇成功達到史無前例的40000分，將會為他的個人成就帶到新的高度。