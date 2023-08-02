竹縣10教師突遭撤換！義民高中師淚訴　千名師生連署：要老師回來

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侯俊良說，50多名教師不認同減薪條款，在徵詢律師意見後，對爭議條款加註意見回擲學校，之後如常教學，沒想到校方在7月底突然告知10位教師不續聘，據昨晚最新資訊，不續聘教師持續增加中，另外40幾位教師則被要求重簽聘約，且若再加註意見即代表拒絕受聘，將不續聘，形同逼迫教師簽下不平等條款；校方在媒體報導、各界關切後，將在明天早上10點與教師協商。全教總認為義民高中解聘教師作為，不僅未經教評會審議，更違背教師法規定，逕自解聘或不續聘教師，嚴重侵犯教師工作權。
陳情教師今天淚訴，學校教師們連日來寢食難安，連帶影響家人、長輩和家計，家庭氣氛低迷，聽聞訊息的家長與學生更感錯愕與不知所措，學校高層一再蠻橫無理生事，未曾顧慮教師的感受和工作權益，更全然無視家長們的擔憂與學生的受教權，學校是教育及培育未來主人翁的場域，校方卻把學校搞得烏煙瘴氣，甚至變本加厲無預警大量解雇教師，不僅違法侵害教師基本權益，也辜負家長期許，完全違背義民廟興學宗旨。
陳情老師也公布一份連署書，從昨天下午開始連署到昨晚10點，已有多達3100位義民高中的師生家長與畢業校友參與連署，展現親師生力挺學校教師的決心，盼學校董事會懸崖勒馬，立即回復教師應有的聘任條件。
一名離職的義民高中教師認為，校方是有預謀的壓榨教師，正常聘約應在期末完成，但校方卻故意在6月底發聘約，讓教師無法在第一時間反映，7月開始放暑假，也找不到行政人員、相關高層反映，最後有些教師是在7月底才以掛號信接獲不續聘通知，但很多學校皆已完成招聘，代表這些教師要找其他工作也很難，種種行為皆忽略教師權益。
自義民高中國中部畢業的學生劉禹樂說，自己在義民這3年，教師都很認真，為學生付出很多心力及時間，學生在學校及班上也有很強的歸屬感，聽聞教師遭遇學校不當對待，憂心是否影響未來學弟妹的學習品質。
教育部日前指出，依《教師法》規定，教師聘任後，有教學不力或不能勝任工作有具體事實、違反聘約情節重大等情事，應經教師評審委員會審議通過，並報主管機關核准後，予以解聘或不續聘。據上，教師如未有教師法規定之解聘、停聘、不續聘等情事，於聘期屆滿前，應經教師評審委員會審議通過後予以續聘之。
教育部表示，依義民中學應聘書規定，教師接獲聘書3日內於應聘書簽名後送達學校即為應聘，查部分義民中學教師修改服務規約內容，且於應聘書簽名後送達學校；惟因前開教師刪除修改服務規約內容，於聘約內容未確認前，應由學校與教師盡速協商。另教師如未有教師法規定之不續聘情事，學校應予續聘。
義民高中日前聲明指出，有關112年學年教師聘約發放事宜，經部分教師單方刪除、修改應聘書所附服務規約內容後擲回學校，而與學校所發放聘約內容有不一致情事，且刪除修改內容非學校同意，可認部分教師拒絕應聘，是以112年學年學校與部分教師間未能成立聘任關係，因此是聘約不成立，並非學校「開除」、「不續聘」，如因雙方認知差距而衍生爭議，全權委任律師處理。
新竹縣長楊文科日前說，已與義民高中董事長潘鵬仁討論，學校將與教師協商，盼達成共識。