NONO陷性騷神隱「今將移送北檢複訊」！小紅老師雙手合十回應8字
網紅直播主「小紅老師」日前控訴曾被藝人NONO（陳宣裕）性騷擾，她替多位受害者一起正式對NONO提告，全案已進入司法流程。今（2）日NONO接受北市警方偵訊，稍後即將被送往台北地檢署複訊。對此，小紅老師除了在IG限時動態發問：「哪裡有直播？」也回應媒體8字：「謝謝大家🙏暫不回應。」並附上雙手合十符號。
記者郭佩蓉/綜合報導
小紅老師上個月18日收到恐嚇訊息「妳敢告NO哥就有人敢處理妳」，讓她急發出「不自殺聲明」，表示若在提告期間，她的生命或身體受到任何傷害，都不是出自於她本人的意願，「如果發生意外，希望檢警單位詳查」，並呼籲網友若發現她的帳號近期不再上線，請幫她討回公道，讓粉絲們相當擔心，事隔2日，她則表示已經完成所有恐嚇、威脅報案，感嘆：「雨後總會放晴的。」
如今對於NONO接受北市警方偵訊，稍後即將被送往台北地檢署複訊一事，小紅老師除了在IG限時動態發問：「哪裡有直播？」對於媒體私訊，想得知對於此事有無想說？小紅老師則公開回應媒體：「謝謝大家🙏暫不回應。」
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110