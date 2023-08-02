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竹縣義民高中爆不當解僱教師　教育部：限期學校依規定續聘

▲針對新竹縣義民高中爆不當解僱教師，教育部今（2）日回應，限期學校依規定續聘教師。（圖／記者許家禎攝）
▲針對新竹縣義民高中爆不當解僱教師，教育部今（2）日回應，限期學校依規定續聘教師。（圖／記者許家禎攝）

記者李琦瑋／台北報導

新竹縣私立義民高中被爆出10位教師暑輔到一半，疑因不認同校方減薪條款，突遭解聘，多名師生今（2）日在全教總陪同下召開記者會，批評校方違法大量解聘教師，要求儘快復聘、修正違法校內章則。對此，教育部回應，基於維護教師工作權，限期學校應依《教師法》規定續聘教師，並函復國教署辦理情；若有違反《教師法》及有關教育法規之虞，且影響學生受教權及教師權益，國教署將研議依《私立學校法》相關規定處置。

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全教總理事長侯俊良指出，接獲義民高中多位教師陳情，指控義民高中原為一所正常運作的私立學校，在竹苗地區招生常是滿額學校，但校方今年6月底到7月2日，在112年教師聘任作業時，在未與教師協議下，片面修改教師服務規約，以定型化契約強制增加一款規定，讓教師學術研究費一律以95折支給，代理教師的學術研究費則為專任教師的8折支給，形同變相減薪。

侯俊良說，50多名教師不認同減薪條款，在徵詢律師意見後，對爭議條款加註意見回擲學校，之後如常教學，沒想到校方在7月底突然告知10位教師不續聘，據昨晚最新資訊，不續聘教師持續增加中，另外40幾位教師則被要求重簽聘約，且若再加註意見即代表拒絕受聘，將不續聘，形同逼迫教師簽下不平等條款。義民高中解聘教師作為，不僅未經教評會審議，更違背《教師法》規定，逕自解聘或不續聘教師，嚴重侵犯教師工作權。

義民高中日前聲明指出，有關112年學年教師聘約發放事宜，經部分教師單方刪除、修改應聘書所附服務規約內容後擲回學校，而與學校所發放聘約內容有不一致情事，且刪除修改內容非學校同意，可認部分教師拒絕應聘，是以112年學年學校與部分教師間未能成立聘任關係，因此是聘約不成立，並非學校「開除」、「不續聘」，如因雙方認知差距而衍生爭議，全權委任律師處理。

教育部表示，據義民高中函復說明，部分教師刪除修改內容未經該校同意，可認教師拒絕應聘，與教師間未能成立聘任關係，國教署已於112年8月1日函復該校，有關部分教師刪除修改服務規約內容，於聘約內容未確認前，學校應與教師盡速協商。如前揭教師未有教師法規定之不續聘情事，應依教師法規定續聘。基於維護教師工作權，限期學校應依教師法規定續聘教師，並函復國教署辦理情形。

教育部提到，若學校未經協議，片面更改聘約變更支給數額，又屆期仍未改善及函復，以學校不續聘教師，有違反《教師法》及有關教育法規之虞，且影響學生受教權及教師權益，國教署將研議依《私立學校法》相關規定處置。

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