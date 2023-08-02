NBA／離開詹皇的 Irving好慘！美媒PO一張圖、酸度破表
國外知名籃球時事推特帳號Basketball Forver日前在推特上發布了一張圖嘲諷 Kyrie Irving在離開 LeBron James之後一事無成，而 Kyrie Irving也親上火線回應:看看接下來幾年會發生什麼?
實習記者張維亨/綜合報導
Kyrie Irving 在2017年離開 LeBron James 之後，曾在波士頓賽爾提克隊待了兩年，後來被交易至布魯克林籃網隊，他離開騎士隊後場均可以得到25.8分、5.9助攻、4.7籃板，甚至四次入選全明星，但始終沒有再重返NBA總決賽過。
達拉斯獨行俠球星 Kyrie Irving下賽季將續留達拉斯，上賽季獨行俠隊未闖入季後賽讓許多球迷失望，尤其在有兩大球星 Kyrie Irving 與Luka Doncic的情況下，這也讓 Kyrie Irving再次被質疑。
達拉斯獨行俠隊以3年總價1.26億美元的合約留住 Kyrie 後，也針對籃板和防守在休賽期進行了大規模的補強，從賽爾提克換來了前鋒Grant Williams輔助 Kyrie和 Luka兩位明星後衛，盼望能在下賽季能衝擊NBA總冠軍。