孫沁岳與爸爸劉尚謙不熟 憶童年「媽媽上夜班獨自撫養」
孫沁岳在三立、華視八點檔《鬼之執行長》和陳為民演父子，陳為民跟孫沁岳爸爸劉尚謙合作過，跟他的哥哥劉至翰又是好朋友，2人一拍即合。聊到自己的私下生活，孫沁岳說爸爸雖是演藝圈的前輩，但他有記憶以來與父親的相處並不多，自己是由媽媽上夜班獨自撫養，所以也不太清楚與劉尚謙個性是否相像，但外貌似乎有遺傳到一些，因為有次聽哥哥說：「你跟爸一樣都不會長鬍子！我想這就是DNA吧。」
記者羅凌筠/綜合報導
在孫沁岳的記憶中，媽媽總是辛苦上夜班一個人撫養他，起床上課的時候媽媽在睡覺，放學回家時媽媽已經去上班了，所以孫沁岳經常都是與自己相處，也讓他成長過程比較獨立，而且看起來比一般小朋友早熟。所以家人也不太會過問他的感情，基本上的觀念是「我幸福才是最重要的」，所以有感情上的問題，或是受傷，都會選擇一個人承受，不會想要讓家人知道，一方面是覺得自己可以消化，一方面是不想讓家人擔心。
而陳為民也認為他和孫沁岳戲拍下來還真的像父子，「你知道他私底下對我怎樣嗎？我們在有空檔休息的時候，他還會頭枕在我的腿上睡，就是很入戲啦！然後沁岳也是一個入戲很快背詞很快、融入角色很快的一個好演員，所以好演員對好演員沒有什麼提點，我們反而是互相幫忙。」
另外，劇中陳為民是麵包大師，現實生活中他也自己讚美自己廚藝好，他說：「這不是自誇的，因為我在家即便一個人，我都常常做菜自己吃，最得意的拿手菜是滷肉飯的滷肉。」