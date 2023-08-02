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納豆《綜藝3國智》復工！傳接檔《嗨！營業中2》　電視台回應了

▲納豆（下排左2）在臉書宣布節目回歸《綜藝3國智》錄影。（圖／翻攝納豆臉書）
▲納豆（下排左2）在臉書宣布節目回歸《綜藝3國智》錄影。（圖／翻攝納豆臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

藝人納豆於2022年年初腦出血住院開刀，一度震驚娛樂圈，手上的節目《綜藝3國智》期間也停播，所幸經過1年半的時間休養後，納豆身體逐漸恢復、重拾演藝工作。如今納豆在臉書宣布節目回歸錄影，而節目昨（1）日已開錄，《綜藝3國智》官方臉書也透露即將在2023年9月9日回歸，似乎要接檔炎亞綸的節目《嗨！營業中2》，對此，《NOWnews今日新聞》詢問台視，對方則回應：「昨天只是試錄，目前仍在規劃中！」

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▲依依（左）透露上酒吧常常被吃豆腐，某次男友納豆（右）得知後氣得要去討公道，結果卻超慘。（圖／翻攝自納豆臉書）
▲納豆（右）2022年年初腦出血住院開刀。（圖／翻攝自納豆臉書）
納豆昨日在臉書發文，並曬出一張大合照表示：「祕密上工！一切會變好嗎？」只見照片中還有其他《綜藝3國智》的主持人，分別是王少偉、李易、張立東、瑪麗、花花、鯰魚哥、風田、哈孝遠、威廉、大元和黃豪平。事實上，《綜藝3國智》自2016年開播，一直到2022年9月24日暫時停播，如今節目即將在2023年9月9日回歸，讓不少粉絲們相當期待。

▲《綜藝3國智》9月24日播出最終回，主持群離情依依，前排左起為瑪麗、張立東、依依、納豆、王少偉，後排左起為黃豪平、李易、風田、鯰魚哥、威廉、花花、哈孝遠。（圖／台視提供）
▲《綜藝3國智》2022年9月24日播出最終回，主持群離情依依，前排左起為瑪麗、張立東、依依、納豆、王少偉，後排左起為黃豪平、李易、風田、鯰魚哥、威廉、花花、哈孝遠。（圖／台視提供）
針對《綜藝3國智》是否接檔由庹宗康、炎亞綸、姚元浩、莎莎、鹿希派、李玉璽、曾沛慈、婁峻碩主持的《嗨！營業中2》，《NOWnews今日新聞》記者詢問台視公關，對方表示目前只有一集：「昨天只是試錄，目前仍在規劃中！」

▲曾沛慈（上排左起）、李玉璽、姚元浩、庹宗康、炎亞綸、莎莎、張立東（下排左起）、婁峻碩、鹿希派出席嗨！營業中第二季記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.18）
▲《綜藝3國智》傳出將接檔由曾沛慈（上排左起）、李玉璽、姚元浩、庹宗康、炎亞綸、莎莎、張立東（下排左起）、婁峻碩、鹿希派主持的《嗨！營業中2》。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.18）

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