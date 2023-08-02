納豆《綜藝3國智》復工！傳接檔《嗨！營業中2》 電視台回應了
藝人納豆於2022年年初腦出血住院開刀，一度震驚娛樂圈，手上的節目《綜藝3國智》期間也停播，所幸經過1年半的時間休養後，納豆身體逐漸恢復、重拾演藝工作。如今納豆在臉書宣布節目回歸錄影，而節目昨（1）日已開錄，《綜藝3國智》官方臉書也透露即將在2023年9月9日回歸，似乎要接檔炎亞綸的節目《嗨！營業中2》，對此，《NOWnews今日新聞》詢問台視，對方則回應：「昨天只是試錄，目前仍在規劃中！」
記者郭佩蓉/綜合報導
納豆昨日在臉書發文，並曬出一張大合照表示：「祕密上工！一切會變好嗎？」只見照片中還有其他《綜藝3國智》的主持人，分別是王少偉、李易、張立東、瑪麗、花花、鯰魚哥、風田、哈孝遠、威廉、大元和黃豪平。事實上，《綜藝3國智》自2016年開播，一直到2022年9月24日暫時停播，如今節目即將在2023年9月9日回歸，讓不少粉絲們相當期待。
針對《綜藝3國智》是否接檔由庹宗康、炎亞綸、姚元浩、莎莎、鹿希派、李玉璽、曾沛慈、婁峻碩主持的《嗨！營業中2》，《NOWnews今日新聞》記者詢問台視公關，對方表示目前只有一集：「昨天只是試錄，目前仍在規劃中！」