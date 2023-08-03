NBA／DeAndre Jordan死亡之扣好嗨 快艇「空拋之城」走入歷史
曾經的 DeAndre Jordan 在快艇隊以「空接灌籃」聞名，而其中最有名同時也最殘暴的一記空接灌籃就是在2013年3月10號對上活塞把Brandon Knight扣倒在地板的「死亡隔扣」。
實習記者張維亨/綜合報導
這記死亡隔扣由當時快艇控衛Chris Pual發動，空拋給開了後門的 Jordan，讓Knight瞬間倒地不起，而全場也陷入一片瘋狂，扣完 Jordan也露出不好意思的有趣表情。當時Brandon Knight的維基百科甚至被改「 Knight 死於2013年3月10號對上快艇隊德比賽中，死因來自 DeAndre Jordan 。」
曾經的快艇隊被稱為「空接之城」，除了 DeAndre Jordan 的扣籃， Blake Griffin 當時也和 Chris Pual 演出許多暴力的空接美技，讓不少球員只能成為他們的背景板，而隨著當初三名主角 DeAndre Jordan 、Chris Pual 、Blake Griffin 的離去，「空接之城」的名號也漸漸不被提起。
目前DeAndre Jordan 效力於丹佛金塊隊，去年賽季隨著丹佛金塊隊取的NBA總冠軍，而如今他也邁入35歲，未來可能也會較少看到他如此暴力的灌籃。