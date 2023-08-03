趁水打劫？北京逢百年來最強暴雨 男「打撈冷氣」挨轟發國難財
颱風杜蘇芮侵襲中國，京津冀等地連日暴雨成災，不少人被困且斷水、斷糧、斷電，光是在北京就有數十萬人生活受到影響，中國官方也隨即發起了大規模救援行動，然而也有住在河岸邊的民眾竟然在淹水之際開心打撈物資，甚至有人撈起一台全新的冷氣機，興奮之情全被網友拍下。
國際中心楊智傑／綜合報導
受杜蘇芮颱風影響，中國北京、天津、河北等地自上月29日以來連日暴雨災情不斷，許多店家、倉庫與住家遭大水淹沒，但在中國社群媒體上卻有人藉機「趁火打劫」打撈被大水沖走的物品，有民眾拍下這些「打撈人」的模樣，影片中可以看到有男子邊拍影片邊興奮地喊「快點啊！快撈啊！我撈到一台大空調！」，將包裝拆開後更連聲驚歎「嘎嘣新的大空調！哎呀嘎嘣新的大空調！」。
許多「被打撈」的物資多半包裝完好，被認為是當地倉庫或物流站遭水淹後漂離的貨物，不少網友對洪災期間部分居民打撈物資的行為感到不齒，紛紛批評「最可恥的是發國難財」、「拿別人東西良心會安嗎？想到過失主的痛苦嗎」，但也有支持者反嗆「不撈就是垃圾，污染環境」、「撈起來比毀掉更有價值，有主歸還，否則自用」。
此前，受颱風杜蘇芮影響，福建一家金飾店損失了將近人民幣500萬元的金飾，根據中國法規。這些漂流物應當移交至相關部門或所有人，若拒不返還則為不當得利，包含冷氣、汽車、大型家電等，相關物資失主可以依法要求撈取者返還相關財物。