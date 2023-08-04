8月好運降臨！占星師點名「這1位」福星入財帛宮　財運迎大吉時刻

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雙子座（吉）金星逆行回到二宮：你可以審查個人支出、儲蓄和投資情況，並思考是否需要調整或改變你的金錢策略。建議堅持自己的理財思路和賺錢方式，不受市場上任何風吹草動的影響，穩紮穩打才能為你累積不錯的財富。
獅子座（凶） 火星進入二宮：這個月對物質享受的慾望十分強烈，建議保持理性消費避免入不敷出。有些投資項目可能門檻太高或是手上資金不足，不妨先暫保持觀望不要太過衝動。
天蠍座（凶）火星進入十一宮：這個月財運起伏不小，注意與朋友或工作夥伴之間的財務衝突。有可能涉及借貸、金錢分配等問題，建議心平氣和去面對並保持良好溝通才能找出解決方法。
水瓶座（凶）火星映射二宮：這個月在財務上容易感受到計劃趕不上變化，總是會發生一些突如其來的狀況或意外破財迫使你必需改變資金運用策略，建議在金錢上量力而為不要打腫臉充胖子。
【事業方面要注意的星座】
天秤座（平）金星逆行回到10宮：事業發展出現一些停滯或阻力，可能涉及到與職位晉升、項目推進等相關問題。建議對事業目標和未來職涯重新評估及反思，並審慎思考需要做出何種調整或改變。
射手座（平）火星進入10宮：這個月可能為你帶來新的職業發展和晉升機會，或是被賦予更多的責任，讓你對未來充滿企圖心。建議事業目標盡量唯持一致性，太多想法及三心二意反而容易適得其反。
巨蟹座（凶）火星映射10宮：火星增加你的動力和衝勁去追求職業目標，相對也可能讓你面臨更多的挑戰和競爭對手，必須付出更加多心力去克服困難才能取得成功。
【感情方面要注意的星座】
摩羯座（平）金星逆行回到七宮：金星逆行導致感情上的波動和不穩定，你將會明顯感受到關係中的緊張或衝突，甚至可能和舊情人重新取得聯繫，建議保持距離，以策安全。
金牛座（凶）火星進入五宮：單身者可能邂逅新對象，重新體驗戀愛的浪漫和激情，但熱情也會來得快去得快！已經有伴侶者將會面臨更多的情感衝突或競爭對手出現。
處女座（凶）火星映射七宮：建議情感關系不要給予過多的承諾，一旦無法兌現對感情會有很大的殺傷力，不如保持聚少離多，感情反而會因為思念而長久。
雙魚座（凶）火星進入七宮：雙方都非常忙碌，容易因為疏於溝通或是太過堅持自己的立場而發生爭執，建議彼此多包容並保持同理心，有時候衝突也是一種另類的溝通。
【健康方面要注意的星座】
牡羊座（凶）火星進入六宮：這個月要特別注意腸胃問題，例如消化不良、胃酸過多或腸燥症等狀況，當然也要小心因為吃壞東西導致急性腸胃炎，建議保持均衡的飲食習慣和生活作息才能維持消化道平衡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。