30人擠爆《神祕五金行》搶洗頭！王彩樺被指名 客爽掏千元做公益
修繕事業實境節目《神祕五金行》本週王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺、蔡昌憲與加速公益小天使林予晞通力合作，透過行動美容車成功吸引台南鄉親，結果現場竟排滿超過30人等著被明星洗頭。其中，第一位客人就指定台南媳婦王彩樺服務，最後甚至舒服到掏出1000元台幣做公益，讓大家又驚又喜。
記者詹鎰睿/綜合報導
說到行動美容車，林予晞表示，台南有很多傳統理容院，因為時代變遷生存不易，但設備都還在報廢太可惜，想要藉由行動美容車去服務無法出門的客人，不過，這台行動美容車年代有點久遠，許多部份需要重新修繕，更重要的是要學會傳統坐著洗頭的功夫才能服務大眾。
而為了讓行動美容車重新上路，王陽明跟蔡昌憲到台南理容老店去學習傳統的「坐洗」洗頭技巧，王彩樺跟禾浩辰去挑選裝設屋頂的防水布，温昇豪則是帶著林予晞去幫忙附近老街的店家修繕。最後大家推著整修好的行動理容車上街宣傳，成功吸引到台南鄉親目光，一回到五金行時，早已有好幾個人在排隊等洗頭。
其中，第一位客人就指名台南媳婦王彩樺幫忙洗頭，在蔡昌憲的引導下，王彩樺順利完成工作，不僅讓客人直呼舒爽外，還掏出千元大鈔大方做公益，讓王彩樺又驚又喜。更驚喜的是，此時等著要排隊洗頭的人早就超過30位，瞬間擠爆五金行，必須靠著王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺、蔡昌憲及林予晞輪番上陣，才終於把人潮消化完。