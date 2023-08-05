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NBA／Anthony Davis以56.7億續約湖人　史上最高平均年薪合約誕生

▲洛杉磯湖人隊球星Anthony Davis簽下一份3年1.86億美元提前續約合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人隊球星Anthony Davis簽下一份3年1.86億美元提前續約合約。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

根據ESPN記者Adrian Wojnarowski報導，Klutch Sports經紀人Rich Paul證實，洛杉磯湖人已經和自家客戶、明星前鋒Anthony Davis簽下一份3年1.86億美元（約56.7億台幣）的提前續約合約，其中還包括一些激勵獎金，他的新合約將於2025-26賽季開始。

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30歲的戴維斯目前正要進入2023-24賽季的合約，年薪為4060萬美元，在2024-25賽季他擁有4320萬美元的球員選擇權。這份新合約預計會在2025-26賽季開始執行，然後在2028年夏天到期。

該續約合約的平均年薪高達6200萬美元，將創下聯盟史上最高紀錄。另外若Davis能保持每一季至少60場的出賽場次，那麼在他新合約生效的期間，他每場比賽的場均薪資將超過100萬美元。

2022-23賽季例行賽，Davis場均上場34.0分鐘，可得到25.9分12.5籃板2.6助攻1.1抄截斷2阻攻。過去不斷有著這種討論：「如果LeBron James不再是球隊的一部份」，Davis是否還會長留在湖人？這一則續約的消息已經給出了這個問題的答案。

Davis能不能在沒有James的情況下，獨自帶領湖人取得成功？ESPN分析師JJ Redick不相信他擁有那種品質，「無論我們如何努力讓Anthony Davis成為『Alpha』，他都不是那個人。他是一名出色的籃球運動員、NBA最佳陣容成員、最佳防守球員，但他不是Alpha。」

這樣的說法不是沒有根據，在他為紐奧良鵜鶘效力的7個賽季，球隊只有2次進入季後賽。但如果沒有他，湖人隊的情況可能會更糟。生涯8次入選全明星、4次入選NBA最佳陣容第一隊和2次入選最佳防守陣容第一隊，這樣的球員總能得到他想要的合約。

Davis在接下來5個賽季的年薪為：

2023-24賽季：4060萬

2024-25賽季：4320萬

2025-26賽季：5760萬

2026-27賽季：6220萬

2027-28賽季：6680萬

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