NBA／Anthony Davis以56.7億續約湖人　史上最高平均年薪合約誕生

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該續約合約的平均年薪高達6200萬美元，將創下聯盟史上最高紀錄。另外若Davis能保持每一季至少60場的出賽場次，那麼在他新合約生效的期間，他每場比賽的場均薪資將超過100萬美元。
2022-23賽季例行賽，Davis場均上場34.0分鐘，可得到25.9分12.5籃板2.6助攻1.1抄截斷2阻攻。過去不斷有著這種討論：「如果LeBron James不再是球隊的一部份」，Davis是否還會長留在湖人？這一則續約的消息已經給出了這個問題的答案。
Davis能不能在沒有James的情況下，獨自帶領湖人取得成功？ESPN分析師JJ Redick不相信他擁有那種品質，「無論我們如何努力讓Anthony Davis成為『Alpha』，他都不是那個人。他是一名出色的籃球運動員、NBA最佳陣容成員、最佳防守球員，但他不是Alpha。」
這樣的說法不是沒有根據，在他為紐奧良鵜鶘效力的7個賽季，球隊只有2次進入季後賽。但如果沒有他，湖人隊的情況可能會更糟。生涯8次入選全明星、4次入選NBA最佳陣容第一隊和2次入選最佳防守陣容第一隊，這樣的球員總能得到他想要的合約。
Davis在接下來5個賽季的年薪為：
2023-24賽季：4060萬
2024-25賽季：4320萬
2025-26賽季：5760萬
2026-27賽季：6220萬
2027-28賽季：6680萬