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許惟傑評估，此情況如實施關節鏡手術縫合，失敗機率很高，幸好有「新型反式全人工肩關節置換」健保給付專案，他隨即安排手術。術後，傷口大小僅 5～6 公分，3 天即可出院，術後至今約 1 年，定期回診檢查皆狀態良好。
丁伯伯說，手術後的日常生活，如吃飯、洗臉及穿衣服都非常順利，終於不再需要家人幫忙，還能安穩睡個好覺，生活品質大幅改善。
造成巨大旋轉肌腱破裂原因
許惟傑表示，治療旋轉肌腱破裂的方式很多，但如果破裂時間太久，進而造成巨大旋轉肌腱破裂，除了破洞太大不好縫合外，肌肉也會因沒有受力而開始萎縮，遺留的空間將會被脂肪細胞所佔據，稱為「脂肪浸潤」（Fatty Infiltration）。
他進一步解釋，醫學文獻指出，一旦旋轉肌破裂出現脂肪浸潤情況，後續功能恢復的情況會比較差，就算透過關節鏡縫合手術，日後再斷裂的風險會增加 3 至 5 倍，不可不慎！
許惟傑提到，丁伯伯的雙肩雖然都是旋轉肌腱破裂，不過破裂大小及肌肉萎縮情況都不一樣，因而右肩施予微創關節鏡旋轉肌腱縫合手術，左肩則採用新型反式全人工肩關節置換手術。
了解「新型反式全人工肩關節置換」
他補充說明，新型反式全人工肩關節置換是最新的人工肩關節置換技術，自美國食品藥物管理局（FDA）在 2003 年批准開始使用，目前世界各國骨科使用情況均相當良好。
與傳統人工關節相比，新型反式全人工肩關節置換提供一定程度之穩定度，透過三角肌的力量啟動，對於巨大旋轉肌腱破裂合併肩膀關節炎的患者而言，治療效果明顯較佳。
不過，「費用昂貴」是新型反式全人工肩關節置換的缺點，往往會讓患者打退堂鼓，所幸健保署於 2021 年通過健保給付專案，提供符合健保適應症的患者使用，實為患者的新福音。
許惟傑特別提醒，若是肩膀疼痛嚴重，千萬別輕忽病情拖延就醫，正確的術前診斷、手術治療，以及配合醫囑術後復健非常重要，最好能「及早發現、及早治療」，以免引發更嚴重之後遺症。
諮詢專家：安南醫院骨科主治醫師 許惟傑
文 / 黃慧玫、圖 / 孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 肩膀痛不欲伸，右肩痛完換左肩！6 旬老翁靠新型反式全人工肩關節置喜迎「新伸」