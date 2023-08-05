不斷更新／卡努颱風釀災！全台停班停課通知　9地區5日放假

沒有乳房重建，乳癌治療只做了一半

沒有乳房重建，乳癌治療只做了一半
沒有乳房重建，乳癌治療只做了一半

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】乳癌發生率近10年上升速度驚人，根據世界衛生組織最新全球癌症報告，乳癌已超越肺癌、肝癌、大腸癌，躍升全球女性癌症首位，光是2020年，就有高達230萬名婦女罹患乳癌。目前乳癌也是台灣女性癌症發生率的第1位，不容小覷！根據衛福部國民健康署統計，國人每年新增約16000名以上的乳癌患者，平均每日有31位婦女被診斷罹患乳癌、6位婦女因乳癌失去性命，以罹癌速度和比例來看，平均每37分鐘就有1位女性罹患乳癌，每12位女性就有1人是乳癌患者，女性罹患乳癌的機率可說是非常高。另一個需注意的新現象是：40歲以下的年輕乳癌患者，每年新增人數超過1000人！這些數據不只顯示乳癌的殺傷力，更凸顯許多人日常疏忽健康，與乳癌因子接觸，甚至已成為乳癌候選人而不自覺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「去年無意間摸到胸部有一顆硬硬的東西，但實在太忙了，今年到醫院檢查竟然是3期乳癌」、「我才20多歲，為什麼會得乳癌？」、「她胸部比我豐滿都沒事，為什麼得乳癌的會是我？」、「聽說癌細胞有時候會自己消失，我做了一年氣功又吃全素，但是腫瘤並沒有變小」……在門診和候診區聽到患者們互相談著罹癌的經驗，總覺得台灣的乳癌衛教明顯不足，雖然醫藥發展已非常先進，但多數人對於乳癌仍然一知半解，各種媒體網路醫療資訊紛雜，一般人很難從中正確了解：自己為何會罹患乳癌？發現罹癌時應該怎麼做？什麼才是正確的乳癌治療方式？因為缺乏可依據的完善醫療指引，許多人因為害怕失去乳房、擔心化療頭髮會脫落，或以為乳癌還是一種難以治癒的疾病等傳統認知，而心生畏懼，逃避乳房篩檢與應做的治療，因此錯過最佳治療時機，真正到醫院檢查時，乳癌期別都已變得更為嚴重，治療也就會更加辛苦。

臨床研究發現，大多數乳癌患者長期陷入焦慮不安的情緒，高達1/4以上會罹患憂鬱症，甚至有自殺的念頭，半途放棄治療的案例也不在少數，最大的原因，就是對於目前乳癌醫學的進步情況不夠了解，信心不足所致。乳房是女性的重要性徵，切除腫瘤後外觀的改變，確實會讓很多女性一想到就失去面對的勇氣，或是輕信偏方廣告，以為某些治療方式能保住乳房，造成原本屬於早期的乳癌病情失去控制。目前醫療院所臨床使用的乳癌治療方式，治癒率都已非常高，0期（原位癌）和1期癌症治癒率（5年以上存活率）高達98%以上，2期乳癌治癒率也高達90%。只要確實定期做好乳房篩檢，早期發現病灶，及早進行治療，康復的機會就會大幅提高。

乳癌最危險的部分，並非癌細胞本身，而是患者缺乏正確的醫學資訊與行動指引，造成對篩檢的疏忽，以及未能做完應做的「完整療程」，導致原本可控的病情變得失控。本書要告訴大家的正是：台灣不僅具有完善的乳房篩檢措施、精湛的乳癌治療醫學，也具備世界級的乳房重建水準，就連乳房切除手術後可能發生的淋巴水腫後遺症，治療技術和成功率都是全球第一。所以一旦發現罹患乳癌，請立即開始進行完整的治療，千萬不要猶豫。

 台灣乳癌治療技術聞名全球，顯微手術創新發明、硬體醫療設備皆達到國際的最高水準，然而多數患者並不了解，完整的乳癌治療項目中，除了外科手術切除腫瘤、化學治療、放射治療、標靶和荷爾蒙等藥物療法，還有一項很重要的治療項目是「乳房重建」。乳房重建不同於一般隆乳整形，技術面和安全性的要求都更為嚴密精細，國際間技術不斷提升，重建效果與品質也更為精良，但相關醫療資訊流通管道少，多數乳癌患者無從了解，導致延遲才做乳房重建或深陷失乳痛苦的患者非常多。因此，本書會詳細說明目前成效好、受推崇的乳房重建方式，以及我在臨床上所做的多項改良創新技術，都能有助於乳癌治療與乳房重建過程更順利、患者疼痛感減輕、恢復速度更快，且重建的乳房外觀能更自然，品質更長久。

乳房重建的方式主要分為「自體組織移植」與「義乳假體植入」兩種做法，無論乳房損傷或良性腫瘤、惡性腫瘤需切除乳房，都可以進行乳房重建治療。1998年，我赴美專攻自體組織皮瓣移植的最新技術，尤其「深下腹動脈穿通枝皮瓣」這項顯微重建手術，成功率高達98%以上，不會產生義乳排斥，而且副作用非常少，也沒有矽膠袋破裂的擔憂，一勞永逸，我特別將它引入台灣與亞洲，目前在世界醫療先進的國家中都是首推的主流重建術式。現在的乳房重建治療水準，不只能幫患者恢復乳房外觀，觸感逼真、柔軟，連對側的健康乳房也能一起做調整（如增大、縮乳或提乳），使雙邊胸型能更對稱、更平衡，重建後穿起衣服可能比原本更美觀。

乳房重建治療，一方面能治癒乳癌造成的生理創傷，同時有助於恢復身體形象，減少憂鬱症，使癌後的身心品質大幅提升。在乳癌已成為台灣女性國病的嚴峻時刻，如果能適當地推廣衛教，讓大眾知道完整的乳癌治療應包含乳房重建，而且台灣具有這項優秀的醫療技術，相信大家一定會更積極、更有信心地去做乳房篩檢與乳癌治療，康復的速度也會更快速、更良好，這正是我撰寫本書最大的期盼。

乳癌奇蹟治癒
乳癌奇蹟治癒
本文摘選自《乳癌奇蹟治癒》，作者：鄭明輝醫師，方舟文化出版。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58744

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

肩膀痛不欲伸，右肩痛完換左肩！6 旬老翁靠新型反式全人工肩關節置喜迎「新伸」

嚼檳榔造成口腔癌激增28倍！　縣市口腔癌防治力調查公布

幼貓骨盆狹窄嚴重便祕　獸醫自製撐開器手術助行走

每天526件家暴正在發生！　醫籲「正視1事」別選擇性忽略

我是廣告 請繼續往下閱讀