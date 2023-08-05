沒有乳房重建，乳癌治療只做了一半

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臨床研究發現，大多數乳癌患者長期陷入焦慮不安的情緒，高達1/4以上會罹患憂鬱症，甚至有自殺的念頭，半途放棄治療的案例也不在少數，最大的原因，就是對於目前乳癌醫學的進步情況不夠了解，信心不足所致。乳房是女性的重要性徵，切除腫瘤後外觀的改變，確實會讓很多女性一想到就失去面對的勇氣，或是輕信偏方廣告，以為某些治療方式能保住乳房，造成原本屬於早期的乳癌病情失去控制。目前醫療院所臨床使用的乳癌治療方式，治癒率都已非常高，0期（原位癌）和1期癌症治癒率（5年以上存活率）高達98%以上，2期乳癌治癒率也高達90%。只要確實定期做好乳房篩檢，早期發現病灶，及早進行治療，康復的機會就會大幅提高。
乳癌最危險的部分，並非癌細胞本身，而是患者缺乏正確的醫學資訊與行動指引，造成對篩檢的疏忽，以及未能做完應做的「完整療程」，導致原本可控的病情變得失控。本書要告訴大家的正是：台灣不僅具有完善的乳房篩檢措施、精湛的乳癌治療醫學，也具備世界級的乳房重建水準，就連乳房切除手術後可能發生的淋巴水腫後遺症，治療技術和成功率都是全球第一。所以一旦發現罹患乳癌，請立即開始進行完整的治療，千萬不要猶豫。
台灣乳癌治療技術聞名全球，顯微手術創新發明、硬體醫療設備皆達到國際的最高水準，然而多數患者並不了解，完整的乳癌治療項目中，除了外科手術切除腫瘤、化學治療、放射治療、標靶和荷爾蒙等藥物療法，還有一項很重要的治療項目是「乳房重建」。乳房重建不同於一般隆乳整形，技術面和安全性的要求都更為嚴密精細，國際間技術不斷提升，重建效果與品質也更為精良，但相關醫療資訊流通管道少，多數乳癌患者無從了解，導致延遲才做乳房重建或深陷失乳痛苦的患者非常多。因此，本書會詳細說明目前成效好、受推崇的乳房重建方式，以及我在臨床上所做的多項改良創新技術，都能有助於乳癌治療與乳房重建過程更順利、患者疼痛感減輕、恢復速度更快，且重建的乳房外觀能更自然，品質更長久。
乳房重建的方式主要分為「自體組織移植」與「義乳假體植入」兩種做法，無論乳房損傷或良性腫瘤、惡性腫瘤需切除乳房，都可以進行乳房重建治療。1998年，我赴美專攻自體組織皮瓣移植的最新技術，尤其「深下腹動脈穿通枝皮瓣」這項顯微重建手術，成功率高達98%以上，不會產生義乳排斥，而且副作用非常少，也沒有矽膠袋破裂的擔憂，一勞永逸，我特別將它引入台灣與亞洲，目前在世界醫療先進的國家中都是首推的主流重建術式。現在的乳房重建治療水準，不只能幫患者恢復乳房外觀，觸感逼真、柔軟，連對側的健康乳房也能一起做調整（如增大、縮乳或提乳），使雙邊胸型能更對稱、更平衡，重建後穿起衣服可能比原本更美觀。
乳房重建治療，一方面能治癒乳癌造成的生理創傷，同時有助於恢復身體形象，減少憂鬱症，使癌後的身心品質大幅提升。在乳癌已成為台灣女性國病的嚴峻時刻，如果能適當地推廣衛教，讓大眾知道完整的乳癌治療應包含乳房重建，而且台灣具有這項優秀的醫療技術，相信大家一定會更積極、更有信心地去做乳房篩檢與乳癌治療，康復的速度也會更快速、更良好，這正是我撰寫本書最大的期盼。
本文摘選自《乳癌奇蹟治癒》，作者：鄭明輝醫師，方舟文化出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58744
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