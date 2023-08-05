父親節多關心爸爸的心理健康　給新手爸爸的3個建議

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英國倫敦國王學院的研究該研究由英國倫敦國王學院護理和助產學院的學者，將1960至2017年間符合標準的22項定性研究，採用澳洲喬安納布里格斯機構(Joanna Briggs Institute; JBI)方法進行關鍵評價、研究選擇、資料提取和數據整合，進行系統回顧研究。
以351位新手父親為對象，追蹤從懷孕開始到寶寶出生一年內，轉變成父親的過程其心理健康和幸福感的經驗與需求。研究者從數據中提取144項結果，其中142項支持性結果被歸入23個類別和7項整合結果：
1.新手父親的認同
2.新手父親的競爭挑戰
3.負面情緒和恐懼
4.壓力和因應
5.缺乏支持
6.新手父親的需要
7.新手父親的積極面
3個因素影響心理健康研究結果顯示，影響初為人父者在角色過渡期間心理健康和幸福感的三個主要因素為：父親身份認同的形成、父親角色的競爭與挑戰，以及與此身份相關的負面情緒和恐懼。研究也指出，父親們常以否認或逃避來因應角色限制和生活改變導致的壓力。獲得支持的阻礙包括缺乏適當的資訊和資源以及專業人員的認可。伴侶的支持以及父親身份的準備，有助於新手父親在過渡期獲得更好的經驗與調適以及更佳的心理健康。
國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，根據一項系統性文獻回顧指出，約有2.4%至18%的父親會有產後焦慮症狀(Leach, Poyser, Cooklin, & Giallo, 2016)。此外更有研究與上述定性研究相互呼應，並指出父親角色的壓力來源，更可能是由內、外在多重壓力的作用。
父親心理健康被低估然而，2023年一項研究也特別指出，針對父親的心理健康至今仍然被低估(Garthus-Niegel & Kittel-Schneider, 2023)。邱弘毅所長提醒，家庭成員的增加本質上就是一個家庭事件，每位家庭成員的心理健康都很重要，特別在華人的文化下，「男性」心理健康議題更需要家人、親友以及社會，更加細心的觀察與陪伴。
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，根據一項由瑞典隆德大學發布的研究指出，不光是女性有產後憂鬱，將近五分之一的新手爸爸也會有憂鬱症狀。從上述研究可以發現，男性會產生壓力與焦慮、憂鬱等負面情緒都源自於對「未知」、「父親角色」資訊的不夠了解與擔憂，建議男性朋友在伴侶懷孕時就共同學習「父親角色」的知識，像是上網查閱或請教有經驗的人、一起上媽媽教室，主動詢問伴侶的需求，多一些了解，就能減少初為人父的不安與恐懼。
給新手爸爸的3個建議研究也顯示，男性適應新角色的過程，會採用抽菸、延長工作時間這種否認或逃避的活動來因應，但這可能會造成更多的衝突與壓力。建議男性朋友可採取三個方式來因應
(1)建立有效的紓壓習慣，例如運動。
(2)安排適切的獨處時間，到戶外走動至少20分鐘或是從事自己喜歡的興趣。
(3)接受與尋求幫助，讓別人知道自己需要協助，並不是「示弱」而是獲得協助的開始。
葉雅馨提醒，伴侶和身邊親友要對新手父親展現支持與關心，讓他們感受到自己的存在和重要性，能夠彼此合作與理解，度過育兒的挑戰。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58734
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