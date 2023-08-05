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「我找妳好久！回來就好！」　7旬失智伯翻照片追尋愛妻

「我找妳好久！回來就好！」　7旬失智伯翻照片追尋愛妻
「我找妳好久！回來就好！」　7旬失智伯翻照片追尋愛妻

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】每3秒就有1人罹患失智症，78歲的「阿紐伯」初到切膚之愛基金會日照中心時，坐立難安且十分焦慮，一直重複念「AKICO」，經詢問才知道原來是結髮妻的名字。每當伯伯想念妻子時，照服專員便陪伴阿紐伯一起看照片，當他看到妻子的容貌總會開心的說：「我找妳找好久！回來就好！回來就好！」在愛與陪伴下，阿紐伯逐漸嶄露笑容，開始主動和外界互動，不僅恢復正常作息，家人的照顧負荷也緩解不少。

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另一位87歲的「蔡伯伯」最愛《放伴洗身軀》這首歌，每當日照團隊幫蔡伯伯洗澡時便會播放這首歌，看著他開心哼唱；協助蔡伯伯洗完澡後，照服專員已滿頭大汗，此時，蔡伯伯總會拿起小毛巾擦去照服專員額頭上的汗水，把日照中心的夥伴當作家人。

失智長輩因認知功能退化，會忘記許多人事物，甚至有時忘了自己是誰，但他們不會忘記愛，感同身受到照顧團隊對他們的用心。

籌建24小時團體家屋　蔡尚樺籲響應愛心百元捐

國際失智症協會（ADI）早在2015年即指出，平均每3秒就有1人罹患失智症。目前全球已有5500萬名失智者，根據世界衛生組織（WHO）統計，2019年全球因失智症衍生的相關成本已達1.3兆美元（相當於40.8兆新台幣），到2030年更將增加至1.7兆美元（相當於53.4兆新台幣）。

失智照顧是一條漫漫長路，平均照護期約8至10年，甚至超過15年，若沒有完善的專業照顧，將造成社會及家庭沉重的負擔。

▲主持人蔡尚樺響應切膚之愛基金會「攜手築愛，讓愛進住」愛心百元捐活動。（圖／切膚之愛基金會提供）

切膚之愛基金會與電商平台合作舉辦「攜手築愛，讓愛進住」愛心百元捐活動，主持人蔡尚樺呼籲粉絲與社會大眾即日起至8月31日，透過線上捐款支持「24小時團體家屋建置」計畫，為失智長輩打造社區式的家，以專業照顧一條龍服務，幫助更多的家庭，陪伴長者有尊嚴地渡過人生最後一哩路。

切膚之愛基金會執行長詹麗珠博士表示，基金會深耕長照服務，自2008年開創中部瑞智學堂先河，並輔導30多家加入瑞智學堂的服務，2013年迄今已成立3間純失智日照中心，每天有110個失智家庭受惠，看見有龐大需要24小時照顧需求者，因此建置「24小時團體家屋」刻不容緩。本次非常感謝蔡尚樺支持公益活動，邀請大家一起用愛陪伴長輩，走過快樂且有尊嚴的人生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58733

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