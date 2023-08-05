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然而，食藥署公布相關產品後，全台最貴吃到飽「饗 A JOY」突然下架其菜單中的加拿大生蠔，兩者是否相關引發聯想，更傳出該批生蠔產品原定就是要供應給該一餐廳業者。
鎘超標肉眼無法分辨
毒物專家、長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海指出，說到鎘污染，民眾最印象深刻的應該是曾經在台灣發生的「鎘米事件」，該起事件是因為種植水稻的土地遭到廠商不當排放廢水，隨之流出的重金屬鎘進入農田，導致土壤遭到污染所致。
顏宗海說，海鮮如生蠔、扇貝等檢出鎘也是類似的原因、多是當此類生物生長的水體或海域出現鎘污染所致，相關案例並不少見，香港、台灣都時有所聞，但此類重金屬殘留都無法靠肉眼分辨，也無法像微生物那樣透過加熱、烹煮去除，目前也沒有有效的解毒劑。
此外，顏宗海強調，由於鎘超標與否完全無法仰賴肉眼或任何外觀特徵辨識，因此最重要的是政府要負起管理責任，落實相關產品的檢驗，在源頭就攔截問題商品，避免民眾誤食下肚，民眾想自保，則可多留心相關資訊，避免購買到問題產品。
慢性中毒恐致癌
對於鎘對人體造成的危害，顏宗海說，誤食含鎘的食物後，約有 6% 的鎘會殘留在體內，其半衰期長達 20 年，因此也存在累積問題，如果常接觸、常吃到，就可能引發鎘中毒，不只引響腎臟功能，也會造成軟骨症、自發性骨折等，後者又被稱為「痛痛病」。
此外，世界衛生組織（WHO）轄下的國際癌症研究機構更將鎘列為「第 1 類致癌物」，即「對人體有明確致癌性的物質或混合物」，顏宗海說，鎘的長期曝露會增加多種癌症風險，包括攝護腺癌、肺癌等，最近有流行病學研究指出，長期接觸鎘也會增加心血管疾病風險。
業者否認下架關聯性
至於事件傳出後，「饗 A JOY」所屬的饗賓集團發布新聞稿澄清表示，該餐廳所供應的進口生蠔皆有送檢合格證明，確保供應消費者最安心無虞的料理，其中進口加拿大生蠔更取得食藥署檢驗合格證明，營業現場亦有標示產地來源供消費者檢視。
針對本次移除加拿大生蠔品項，饗賓集團解釋，經過營運數日觀察消費者取用喜好，因發現消費者偏好鮮甜的日本生蠔，考量提供最高滿意度的原則，後續決定僅採用「日本生蠔」單一品項，因此移除「加拿大生蠔」等產品，與此次檢驗不合規無任何關聯。
文／林志怡 圖／楊紹楚
諮詢專家：長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 「饗 A JOY」下架加拿大生蠔！外界懷疑「鎘」超標，毒物專家揭民眾自保關鍵