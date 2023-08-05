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「饗 A JOY」下架加拿大生蠔！外界懷疑「鎘」超標，毒物專家揭民眾自保關鍵

「饗 A JOY」下架加拿大生蠔！外界懷疑「鎘」超標，毒物專家揭民眾自保關鍵
「饗 A JOY」下架加拿大生蠔！外界懷疑「鎘」超標，毒物專家揭民眾自保關鍵

Heho健康

近期食藥署公布一批加拿大進口的生蠔出現重金屬「鎘」超標殘留情況，而某知名吃到飽業者恰好下架其加拿大生蠔產品，引發外界猜想，對於民眾如何自保，毒物專家坦言，「鎘」殘留於否無法用肉眼辨識，也無法靠烹煮消除，只能靠政府從源頭把關，但若長期接觸、累積，恐引發癌症、腎功能異常、軟骨症、自發性骨折等疾病。

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食藥署於 8 月 1 日公布一批河馬生鮮股份有限公司自加拿大進口的生蠔產品重金屬超標，計檢出重金屬鎘 2 mg/kg，依規定貝類不含殼狀況，鎘限量為 1 mg/kg，因此相關產品違反相關衛生管理規範，總計 312 公斤遭到銷毀。

然而，食藥署公布相關產品後，全台最貴吃到飽「饗 A JOY」突然下架其菜單中的加拿大生蠔，兩者是否相關引發聯想，更傳出該批生蠔產品原定就是要供應給該一餐廳業者。

鎘超標肉眼無法分辨

毒物專家、長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海指出，說到鎘污染，民眾最印象深刻的應該是曾經在台灣發生的「鎘米事件」，該起事件是因為種植水稻的土地遭到廠商不當排放廢水，隨之流出的重金屬鎘進入農田，導致土壤遭到污染所致。

顏宗海說，海鮮如生蠔、扇貝等檢出鎘也是類似的原因、多是當此類生物生長的水體或海域出現鎘污染所致，相關案例並不少見，香港、台灣都時有所聞，但此類重金屬殘留都無法靠肉眼分辨，也無法像微生物那樣透過加熱、烹煮去除，目前也沒有有效的解毒劑。

此外，顏宗海強調，由於鎘超標與否完全無法仰賴肉眼或任何外觀特徵辨識，因此最重要的是政府要負起管理責任，落實相關產品的檢驗，在源頭就攔截問題商品，避免民眾誤食下肚，民眾想自保，則可多留心相關資訊，避免購買到問題產品。

慢性中毒恐致癌

對於鎘對人體造成的危害，顏宗海說，誤食含鎘的食物後，約有 6% 的鎘會殘留在體內，其半衰期長達 20 年，因此也存在累積問題，如果常接觸、常吃到，就可能引發鎘中毒，不只引響腎臟功能，也會造成軟骨症、自發性骨折等，後者又被稱為「痛痛病」。

此外，世界衛生組織（WHO）轄下的國際癌症研究機構更將鎘列為「第 1 類致癌物」，即「對人體有明確致癌性的物質或混合物」，顏宗海說，鎘的長期曝露會增加多種癌症風險，包括攝護腺癌、肺癌等，最近有流行病學研究指出，長期接觸鎘也會增加心血管疾病風險。

業者否認下架關聯性

至於事件傳出後，「饗 A JOY」所屬的饗賓集團發布新聞稿澄清表示，該餐廳所供應的進口生蠔皆有送檢合格證明，確保供應消費者最安心無虞的料理，其中進口加拿大生蠔更取得食藥署檢驗合格證明，營業現場亦有標示產地來源供消費者檢視。

針對本次移除加拿大生蠔品項，饗賓集團解釋，經過營運數日觀察消費者取用喜好，因發現消費者偏好鮮甜的日本生蠔，考量提供最高滿意度的原則，後續決定僅採用「日本生蠔」單一品項，因此移除「加拿大生蠔」等產品，與此次檢驗不合規無任何關聯。



文／林志怡　圖／楊紹楚

諮詢專家：長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 「饗 A JOY」下架加拿大生蠔！外界懷疑「鎘」超標，毒物專家揭民眾自保關鍵

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