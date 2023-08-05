罹癌應有的5種觀念　心理健康助翻轉不治之症

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研究發現，心理健康與否是影響免疫力高低最主要的原因，累積太多負面情緒，壓力隨之增加，長期累積過多的壓力便會引發身體發炎反應，進而降低免疫力，在抗癌期間免疫力的高低是決定治療成敗的主要關鍵。故在追蹤個案時會進行身、心、靈及社會評估，適時提供專業服務、心理支持及陪伴。因此心理健康需要被重視。以下提供減緩壓力、調適心情促進心理健康的好方法：
１增加對醫療團隊的安全感及信任感鼓勵個案參與治療決策和團隊保持積極有效的溝通，提升對治療的信心。切記別道聽塗說及避免過多雜亂不安的訊息，以免錯過治療的最佳時機。
２保持心情平靜穩定建議個案善用各種紓壓方式幫助自己平靜與穩定。在治療過程中，偶而出現負向情緒是自然的現象，沒有人天生知道怎麼應付罹癌的心情，大家都在學習與負向情緒共處，不需要自責，盡快尋找一個可以讓自己更舒坦、更自在的方法，不需給自己過多、過大的壓力。
３嘗試轉念、適時調整目標鼓勵個案用正向的心情去看待發生在自己身上的事。例如曾有一位非常樂觀、正向的個案，她說：「當我副作用太大時，我會和自己說，這一定是因為藥效發揮很好，所以我身體本能和藥物對抗，這是件好事，我實在太開心了。」換一個想法另有一片天，運用智慧好好嘗試轉念，將每一天當作全新的一天，好好開始重新出發。
４保持樂觀心情、終結孤單多數的個案會擔心家中長輩或朋友無法承受這樣的事情，因此選擇不講，隱瞞自己罹癌的事實。所以常會造成物質和心靈需求的貧乏與孤單。故會建議個案適時維持與外在的聯繫，聯繫能夠讓你安心的人，讓他們知道如何協助，不論是物質上的需求（如幫忙照顧小孩、營養的補充）或是心靈需求（傾聽、宣洩、安慰、鼓勵、減少孤寂感）等，終結孤單保持樂觀的心情。
５灌注希望、迎接未來時時對未來充滿希望，規劃短期或階段性的目標，讓自己懷抱著美好心情，以渡過難關。有一個案每每做完一個療程，就會犒賞自己放一天假或買一個小紀念品給自己，個案常說，灌注希望不一定要很大，一點微小的願望，都是很好的良藥。
「每一天都當作重新開始，把握當下不留遺憾」、「養成愛自己的習慣，不要讓癌症佔據生活的全部」，這是吳淑雯常和個案分享的心靈雞湯。罹癌後好好靜下來想想，不自我否定、無論何時都勇於新嘗試、坦然和重要的人表達內心感受、把握當下好好度過每一天。
最後提醒，罹癌出現負面情緒是很正常的！在探索和療癒因罹癌帶來的創傷前，大家都會需要多次宣洩、練習正念，以及發自內心建立個人信念，才有機會貼近自己的心，做到自我情緒管理，接納各種狀態的情緒，以及各種狀態的自己。找出對自己而言真正重要的事物，把每一天都當作重新開始，把握當下，不留遺憾。
原文出處：守護天使守護您 翻轉癌症，靠您我
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58732
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