獨／SOD社長來台灣公開女優說明書！學Uber Eats搞外送：是玩真的

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近年AV產業風波不斷，先是挺過3年疫情，去年「AV新法」通過導致成人產業拍片受阻，野本義明透露SOD確實受到影響，為了不讓公司虧損，「SOD Create」部門就想了很多點子救公司，社長表示：「不止SOD，所有AV產業都沒辦法拍片，但SOD的專屬女優不能沒工作，就有人寫了『如何在家自己拍AV』的一疊說明書，然後跟Uber Eats一樣，把說明書跟相機、拍攝器材放在女優家前，女優自己在家架攝影機、自己拍，拍完之後，跟Uber Eats一樣吃完東西，把相機放在門口，我們上門按鈴，提醒對方已經收走。」
野本義明透露，因為疫情不能親密接觸，這項工作的作品內容都是女優的獨角戲，「她們拍的都可以看！因為她們是專業的，作品也是自己一人玩的主題，都是一個人能完成的東西」，這樣的模式確實省了不少成本，大幅降低SOD疫情間的虧損，社長笑說：「那前3個月真的很辛苦，各種嘗試都有，我們為了不虧損，真的很努力！」
SOD也順勢宣布歌舞伎町《SOD LAND》成人樂園完成合法登記程序，將於8月18日開幕，SOD Star值勤班表將於近日公布。《SOD LAND》3月時因違反日本娛樂法而暫停運營，SOD對長期支持SOD的粉絲感到抱歉，因此以最迅速的方式修正、完成所有合法登記的項目。
《SOD LAND》重新開幕後，會推出更多新主題日、女優互動遊戲，裝潢更從B1到4樓全新裝修，包含B1的「浴巾女子社員酒場」、2樓的「站式女子社員酒場」、3樓「SyainBar」以及4樓的「超近距離安靜酒吧」等，各層樓的女優服裝、服務皆不同，SOD保證絕對會讓粉絲全程臉紅心跳。
隨著疫情趨緩，SOD決定開拓台灣市場，想讓台灣粉絲能夠親眼目睹重新開幕的《SOD LAND》成人樂園的魅力，所以計畫要帶SOD Star來台灣，也會推出專屬台灣的限定「《SOD LAND》活動」。《SOD LAND》位於東京都新宿區歌舞伎町 1-21-3 フルフルビル，營業時間為平日早上8點至晚上11點；假日下午3點至晚上11點半，詳情請至官網查詢。
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