SOD社長來台取經2／用素人美女激出新鮮感！找偶像下海省下廣告費

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野本義明透露，日本有部分族群「特別喜歡素人」，所以不擔心素人的買氣不如知名女優，他說：「其實素人的賣相不會很差，喜歡有名的女優族群就會去買那些，日本是有一群特別喜歡看素人系列的，有一定的客群在。」
問及「素人美女」該去哪裡找？日本成人事務所多數都用社群軟體張貼公告，而且「投遞的人還不少」，社長表示雖然公司、路人都愛新面孔與新鮮感，但日本AV產業「不能隨意錄取路人」，因為政府有規定，沒拍過AV的女生「一定要透過事務所應徵」，並非想拍就能拍。
社長也分享SOD慣用又不會失敗的做法，就是在社群公開部分資訊先引起網友注意，「沒有露臉、沒有名字，文案打上『如果有一萬人決定要買這位女生的AV，我們就讓她下海』」，他以SOD女優本庄鈴舉例，本庄鈴出道前「任何資料都沒有」，公司只PO剪影舉辦「萬人預約讓超凡美少女AV出道」的互動遊戲，結果真的超過1萬人買單，讓本庄鈴順利出道，野本義明自豪表示：「這就是屬於SOD特別的創意賣法。」
成人產業被主流媒體打壓！SOD反其道而行「把女偶像AV出道」
日本的女優、男優苦無機會上主流節目宣傳、曝光自己，作品內容只能透過公司、個人社群帳號打廣告，SOD為此想出獨到的行銷，野本義明更證實過去有女偶像突然宣告AV出道，就是成人產業愛用的宣傳手法，包含高橋聖子、游泳金牌新海咲都是從偶像、體壇名人轉換跑道改當AV女優；就連三上悠亞也曾是女偶像，她為了創造話題，也以下海方式宣告AV出道，震驚各界。
野本義明說：「因為不能上電視節目，除了基本的SNS跟自己的頻道、網路成人購物平台銷售，我們SOD還會特別想『如何包裝這個女生』，用不是AV女優的方式讓媒體先採訪她，經過包裝有了曝光後，再宣布她要以AV女優身分出道，我們有一個部門專門在想這樣的企劃，部門再跟企劃部一起合作去找新的AV女優。」
把偶像變女優這招確實成功引起大量關注，野本義明再分享「變身過程」，他說：「會先以女優的個性為優先考量，像原本是藝人、女偶像的，就先讓她先拍音樂MV，我們會花很多時間在拍MV，這比拍AV的成本還要高，等作品出來後，再讓她宣布『我要當AV女優』，這時候整個日本就會很轟動，一直去問她要從哪裡出道，然後一個月後，她就從SOD出道了。」
SOD不是只會拍禁片！幫女優想「後半輩子」老了還是能賺錢
野本義明透露，SOD很支持女優「做自己想做的事」，因為有良好的互動與信任，合作才能長久，他舉例有的女優表示想寫小說、拍電影，SOD就會請專人負責執行相關企劃，更提到日前推出的《SOD LAND》成人樂園，他說：「我們很關心女優不拍片之後的人生和生涯規劃，之前不是有《SOD LAND》社長被抓的新聞嗎？《SOD LAND》那年開始成立的一部分原因，也是因為若女優不拍片了，可以去那邊打工，適應打工環境，就可以去其他地方上班。」
《SOD LAND》雖然主打民眾跟女優互動，但社長仍有其他用途，野本義明以《TRE台北國際成人展》舉例並解釋，每次能到海外開粉絲見面會的，永遠都只有知名的女優有機會，包含三上悠亞、新有菜、河北彩花等人，「她們都有跑不完的行程，也有很多粉絲，但事實上，日本還有更多的女優，不是只有那些人，可是其他人檯面下就沒有機會辦活動，像這些人氣比較低的，就可以透過《SOD LAND》與粉絲近距離互動，不然每次都是那幾位，日本還是有很多優秀AV女優的」。
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