SOD社長來台取經1／魔鏡號1台5000萬！路上LIVE成人動作片賺回本

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想到日本成人產業，就會聯想到SOD、MOODYZ、S1三大片商，近來網路謠傳MOODYZ、S1聲勢漸漸崛起，野本義明對此自豪表示SOD絕對還是「業界第一名」，他解釋：「光是SOD的內容獨特性就勝過其他2家，就是NO.1！」更點出MOODYZ、S1沒有的優勢，就是SOD的製片、導演、工作人員「全都是由公司培訓出來」；MOODYZ、S1則是由接案導演發想企劃，「所以MOODYZ、S1的作品類型都很相似」。
野本義明透露，SOD「創作者」地位是公司最高的，因為發想主題、打造女優形象、提出行銷企劃等，全都是由製片、導演一手包辦，雖然工時較長，但相對「拍出的內容就會比較有趣」，野本義明表示：「這就是我們的強項。」
SOD花5000萬打造「魔鏡號」卡車！透視看光光主題大受歡迎
SOD所推出的作品中，最著名的包含「女子社員系列」、「人妻」、「透明人」、「時間停止系列」、「魔鏡號系列」等主題，其中「魔鏡號系列」最受觀眾歡迎，野本義明解釋此片的重點在於「在一台車子裡面，你看得到外面的人，但外面的人看不到你」，它的外型就是一般車子，但裡面構造超乎眾人想像。
野本義明表示「魔鏡號卡車」不是AV產業才有，而是「SOD才有」，他說：「是我們家才有的車子！『魔鏡號』是前一個社長設計的，但把魔鏡號使用這麼出名的是我，我跟魔鏡號一起生活到現在。」野本義明也透露，打造一台魔鏡號要價5000萬日幣，SOD也僅此一台，而內部主打藍天白雲背景，「以前魔鏡號都找素人拍，要把女生帶進來的話，絕對不能嚇到人家，所以裡面的設計就是藍底跟白雲，加上女社員說這樣最好，才決定是這種設計」。
新冠肺炎、AV修法接力重創成人產業！SOD出奇招「學Uber Eats」搞外送
2020年新冠肺炎擊垮全球各項產業，2022年情況好不容易趨緩，卻因為病毒病變導致疫情加重，使得必須「親密接觸」才可生存的AV產業苦哈哈；加上AV修法通過，SOD不得不想出策略防止公司虧損，野本義明就透露因為SOD的女優都是簽約專屬制，她們不能沒收入，所以「SOD Create」部門就寫了一疊「如何在家自己拍AV說明書」，學Uber Eats把說明書跟相機、拍攝器材「送到」女優家前。
野本義明表示「說明書很詳細」，女優拿到器材後，調光、架機器、收音都是自己來，也因為有社交規範、不能親密接觸，所以她們就在家DIY拍下「自我玩耍」的影片，拍完後就像點了Uber Eats吃完東西，再把相機放在門口，由SOD工作人員上門按鈴，提醒對方已經收走。
「她們拍的都可以看！因為她們是專業的，作品也是自己一人玩的主題，都是一個人能完成的東西」，野本義明說道。而這樣的模式，確實替SOD省了不少成本，大幅降低疫情間的虧損，他還因此在公司內部放PCR機器、打造快篩站，社長笑說：「那前3個月真的很辛苦，各種嘗試都有，我們為了不虧損，真的很努力！」
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