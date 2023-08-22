SOD社長來台取經4／女優抽脂、整容是真的　月產100支禁片沒問題

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野本義明透露SOD準備一支作品，從選角、選定故事主軸到拍攝「全都要跟女優開會討論」，因為主角都是SOD的專屬女優，所以每一位女優都會配一位專屬製片人，製片會針對女優的個性去決定主題，「會有腳本去設想這一年該怎麼打造這位角色，都會開會討論」。
SOD拍一支作品通常要花1個月時間，但如果是知名女優，最長曾用了1年去想企劃，目的只是「要把女優形象打造到最好。」公司也不擔心女優不願妥協、自我意識太強，野本義明自豪的說：「基本上女優不想做的事，我們絕對不會強迫她去做，但如果她出道2年、3年了，我們可能就會提出要不要試試其他的類型、提議拍拍不同的主題，但主要還是以女優的感受為優先考量，這是必須的！」
畢竟女優是SOD重要資產，所以公司跟女優事前都會有良好溝通，工作人員透露：「我們有一個表，這位女優有哪些事不做、不要、不能接受的，在發想階段就會跳過這些事情。」野本義明補充道：「我們的企劃書非常細，可以做、不可以做的事，都寫得很明確。」
因為有了頻繁的溝通，野本義明覺得SOD旗下女優都很專業、且認真拍片，目前為止還未遇到「難搞的女優」，只曾在20年前碰過非自願拍片的女優，才會產生令人頭痛的狀況，野本義明表示：「現在的女優都是想當AV女優才會入行，她們還會自己練習，磨練更多事情，都很認真。」
AV新法限制多 SOD庫存「1個月100支」不怕沒片出
野本義明透露SOD以前籌備一支AV作品最短1個月可出產，但礙於AV新法「每完成1部作品，要隔4個月才能發行」的規定，現在拍完不能馬上上架，「所以從構思到大家能看到，速度差不多半年推出1支」。
半年只投入一部，如何維持出片速度跟量？野本義明解釋作品老早就拍完，只是不能馬上發行，「不是4個月只出1支，我們一直都在拍，只是隔4個月才能拿來賣」，工作人員也透露，SOD一直都有庫存，一個月至少100支，「100部拍完，4個月後才能（一起）出去」。
AV女優上進意志超強大！為了觀眾「定期抽脂、整容」越修越精緻
隨著科技越來越發達，明星站在鏡頭前，毛孔、細紋清晰可見；AV女優比起女偶像得「露得更多」，所以要更加努力維持體態，野本義明也證實女優抽脂、整容「都是真的」，SOD也不會阻止她們「上進變美」。
雖然公司不反對女優「進廠維修」，但野本義明曾跟她們說抽脂就好「不要整容」，因為容貌若改變太大，容易引起爭議跟負面討論之外，螢幕上的落差感也會以起觀眾反彈，「我都會跟她說不要整太多！」
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