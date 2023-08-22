SOD社長來台取經3／花24小時拍偉大禁片！預告進軍台灣出人妻企劃

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野本義明18歲重考大學時，就深深著迷AV產業，成年後的他就立下「要當日本第一、最有名的AV導演」夢想，如今42歲的野本義明也做到了，而24年歲月過去，他也從未出現倦怠期，野本義明開心表示：「No no no no！我到現在還是很喜歡！」
拍成人片拍了24年，該玩該嘗試的題材用盡，社長是否遇過瓶頸拍不下去？野本義明表示「完全沒有」，透露自己24小時都在想AV企劃，「我時時刻刻都只有在想這件事情。」他不怕沒有題材，接下來想嘗試拍台灣人妻系列，所以趁著這趟旅遊，要來好好瞭解台灣路人的特質；未來有望推出台灣企劃作品，社長賣關子說：「我覺得每個國家對於情色、情慾都有不同感受，我覺得在台灣拍，要考慮到台灣人的感受和喜好，所以會以滿足只For台灣人觀感的作品。」
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經營成人片商有好有壞，野本義明認為只要是做自己喜歡的事，「開心跟辛苦就會是同等感受」，他說：「我覺得最開心跟最辛苦的事情是一樣的，我們為了要拍AV花掉很多心思跟時間去做準備，因為事項全由公司內部自己來，所以做到完全沒有私人時間，拍一部AV就會花掉非常多心血時間，但這對我來說是很開心的一件事。」
野本義明解釋SOD並非血汗工廠，也很鼓勵熱愛AV的年輕人加入成人產業，他說：「其實私人時間都有，不是完全沒時間，只是因為這些製片者都很喜愛AV，喜歡到寧願犧牲自己的時間投入工作，所以整天都在想AV的事情，這有點不太一樣。」
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日本暗黑天后三上悠亞已於8月16日退出AV產業，野本義明不為她的退出感到可惜，他說：「我只想跟她說，謝謝妳這段時間的努力，讓整個成人產業這麼熱絡、這麼出名。」
野本義明認為三上悠亞是開闊AV海外市場的重要功臣；但也認為各國觀眾的喜好不同，三上悠亞在台有知名度，但日本方面，除了一部分的觀眾喜歡素人，SOD的王牌女優紗倉真菜在日影響力也是不在話下，紗倉真菜除了喜歡英語、德語，同時有著作家身分，發行過散文跟小說，深藏不露的技能讓人嘖嘖稱奇。
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