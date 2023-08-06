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脖子是人體活動度很高的構造，需負載頭顱，演化出較精緻的骨骼及關節，以利靈活的頭顱運動。新光醫院神經外科蔡明成主任表示：「頸椎分為七個節段，提供脖子前傾、後仰、左右彎曲及旋轉的功能。」脖子雖然重要，多數人疏忽對脖子照護，更因為長時間低頭使用 3C 產品，姿勢不良下導致肩頸痠痛。
長時間的肌肉疲勞，不少人喜歡按摩放鬆，想加速乳酸排除鬆筋活血，按摩師都會在療程最後左右扭轉脖子，小心就是個動作讓肩頸痠痛問題沒改善，反而更加劇！
為什麼按摩反而加劇疼痛的感覺呢？蔡明成解釋：「多數病患都曾因肩頸痠痛接受按摩，並有被旋轉脖子的經驗，有些病患本身頸椎椎間盤就有退化的現象，經過瞬間外力扭轉，使得椎間盤突出，造成神經壓迫，斷筋痛油然而生。」
藥物、復健仍無法感善疼痛！微創手術為治療選項
蔡明成先前才收治一名類似的個案，一名 51 歲美髮師，長時間的舉手、彎脖動作，工作完後時常肩頸痠痛，所以每個月都會去按摩個兩、三次，就在一個多月前，按摩以後左側肩頸痠痛始終未見改善，痠痛延伸至左上臂及前臂，且伴隨麻木感。
痠痛的感不僅影響睡眠，導致工作上無法順利剪完頭髮，明明藥物吃了、復健也做了，痠痛及無力依舊，經過頸椎磁振攝影才發現頸椎第五、六節椎間盤突出壓迫神經，在多方考量下最後決定進行間盤切除術及可動式人工椎間盤置換術。
聽到頸椎的手術都會讓人膽戰心驚，蔡明成解釋：「頸椎椎間盤俗稱『骨刺切除的微創手術』是這類病患在藥物及復健治療無效之後的最佳選擇。」然而，在移除骨刺解決疼痛症狀的同時，需面臨重建頸椎的支撐力及活動力，所以必須需植入「人工椎間盤」。
「可動式人工椎間盤」維持關節活動性！去年納入健保
植入人工專間盤後可避免頸椎的不穩定滑脫，導致神經的傷害，特別是可動式人工椎間盤可維持關節活動性，不易移位，雖費用昂貴，已在 110 年 12 月已納入健保給付。
蔡明成依據近年來臨床上的經驗，病患在頸椎微創手術之後，症狀大多瞬間緩解，經過一至兩天的住院觀察即可出院，均在術後三天內即獲得顯著性的痠痛症狀改善，頸椎的活動度也比術前明顯增加。
根據統計學上的顯著性，其中更以頸椎第 5、6 節增加最多，其次為第 4、5 節，病患追蹤三年後，仍可維持良好的頸椎的活動度，甚至比術前更好。
1.諮詢專家：新光醫院神經外科蔡明成主任
文、王芊淩／圖、何宜庭
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 肩頸痠痛喜歡按摩轉脖子！一種人小心反造成神經壓迫