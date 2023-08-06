NBA／Davis新合約平均年薪18.9億 美媒計算：其中6成要拿去繳稅
洛杉磯湖人明星前鋒Anthony Davis簽下一份3年1.86億美元的提前續約合約，新合約將於2025-26賽季開始。不過根據美媒計算，他高達6200萬（約18.9億台幣）的平均年薪，在扣完稅之後，可能只剩2400萬美元（約7.3億台幣），不到薪水的一半。
記者黃建霖/綜合報導
30歲的戴維斯目前正要進入自己原有合約的第4年，年薪為4060萬美元，在2024-25賽季他擁有4320萬美元的球員選擇權。這份新合約預計會在2025-26賽季開始執行，然後在2028年夏天到期。
該續約合約的平均年薪高達6200萬美元，將創下聯盟史上最高紀錄。另外若Davis能保持每一季至少60場的出賽場次，那麼在他新合約生效的期間，他每場比賽的場均薪資將超過100萬美元。
不過美國記者Andrew Petcash今日分析了Davis的年薪在扣完聯邦稅、加州州稅和經紀人等費用之後，原本的6200萬美元最終只剩下2400萬美元，大概打了4折。
Petcash的計算方式如下：
平均約6200萬美元的年薪，要減去——
2290萬美元的聯邦稅、600萬美元的NBA第三方託管費、180萬美元的經紀人費用、140萬美元的聯邦保險捐助條例/醫療保險費、180萬美元的運動員稅、410萬美元的加州州稅。
最終實得為2400萬美元。