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台灣女性癌症發生率第1名： 90%患者沒有家族病史，甚至「無感」

台灣女性癌症發生率第1名： 90%患者沒有家族病史，甚至「無感」
台灣女性癌症發生率第1名： 90%患者沒有家族病史，甚至「無感」

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】乳癌近幾年一路攀升成為世界癌症之冠，在台灣更是女性確診人數最多的癌症，飆長的速度看似匪夷所思，其實和生活習慣、環境污染、慢性病都有複雜的交互關係。過去多數人認為乳房比較豐滿、肥胖的女性才會罹患乳癌，或是認為有家族病史、遺傳基因才是乳癌的高風險群，然而根據臨床研究統計：90％以上的乳癌患者並沒有家族遺傳病史，身材纖瘦、年紀輕的乳癌患者也不在少數，傳統的刻板印象已被推翻。

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我是乳癌高危險群嗎？

乳癌是先天基因加上後天體質造成的多成因疾病，沒有絕對的高危險群或低危險群之分，遠離各種誘發因子，避免體內過敏反應、慢性發炎變成不可逆的損傷，是遠離乳癌危機的唯一方式。醫學臨床歸納出3大類特別容易誘發乳癌的風險指標，可做預防性參考：

環境荷爾蒙潛藏在塑膠製品、美妝產品、清潔劑等用品中，造成人體荷爾蒙分泌異常，可能誘發乳癌。而含塑化劑的加工食品，高糖、高鹽、高油脂的飲食、作息不正常、熬夜等生活習慣，長期下來也會增加罹癌的機率，即使沒有家族遺傳病史，仍可能因為後天生活不當而罹患乳癌。

女性生理週期、荷爾蒙與乳癌，三者間有著密切的關係，尤其雌激素分泌過多時，特別容易造成乳腺異常，形成良性或惡性腫瘤，也可能使已經存在的癌細胞組織增生。月經週期失調，高齡後才懷孕生產，或是無生育、無哺乳的女性，以及長期補充富含女性荷爾蒙的食品或藥物，都可能增加罹患乳癌的風險。

 ● 單側乳癌：曾經一側乳房罹患乳癌，或有乳小葉異常增生，得過卵巢癌、子宮內膜癌等婦科癌症者，復發或再次罹患乳癌的機率，比一般人高約2〜4倍。

 ● 家族病史：一等親（母親、姊妹、女兒）有人罹患過乳癌，個人風險可能高出一般人2〜3倍；二等親（祖母、外婆）罹患過乳癌，或家族中罹癌者當時年齡低於35歲，個人罹患乳癌的機率也會比一般人高，可能具有較高的乳癌基因遺傳相關性。

 ● BRCA基因異常：依據歐美國家臨床研究，經過檢測個人的BRCA1或BRCA2兩種抑癌因子異常者，可能比一般人容易發生乳癌、卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌（男性）。但此基因在檢測白人時（特別是猶太人）較準確，對亞洲人準確度不高。

如果符合以上任何一項條件，必須更注意自己乳房的健康情況，一定要定期做乳房篩檢，即使檢查出是良性腫瘤，也建議要定期追蹤。

乳癌奇蹟治癒
乳癌奇蹟治癒
本文摘選自《乳癌奇蹟治癒》，作者：鄭明輝醫師，方舟文化出版。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58745

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