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領薪水還拿獎金！大專生暑假旅宿職場體驗　每月最高領9000元獎金

▲僑外生林周穎參與旅宿業暑假職場體驗獎勵方案，於趣淘漫旅台南館遊戲室維護民眾遊戲安全。（圖／教育部青年署提供）
▲僑外生林周穎參與旅宿業暑假職場體驗獎勵方案，於趣淘漫旅台南館遊戲室維護民眾遊戲安全。（圖／教育部青年署提供）

記者李琦瑋／台北報導

教育部青年發展署與交通部觀光局合作，推出大專生從事旅宿業暑假職場體驗獎勵方案，目前已有晶華國際酒店、台北遠東香格里拉飯店、台北六福萬怡酒店、長榮桂冠酒店等數百家知名旅宿業提供職場體驗機會，大專生除了旅宿業提供原有薪資外，還能拿到額外獎勵金，每月最高9000元，鼓勵本國學生及僑外生運用暑假到旅宿業進行職場體驗，儲備未來產業人才。

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大專生從事旅宿業暑假職場體驗獎勵方案由交通部觀光局旅宿網所列合法旅宿業者，且為勞保投保單位，於教育部青年署職場體驗網刊登職缺並進行學生媒合。

經由教育部青年署職場體驗網媒合進用的學生，除了旅宿業提供原有薪資外，自112年6月15日起至9月15日在旅宿業職場體驗1個月以上、每月達80小時者，給予每月新台幣3,000元獎勵金，如每月達160小時，則給予新台幣6,000元獎勵金，每人申請獎勵金以3個月為限；若至本方案認定的偏遠（特定）地區職場體驗達80小時者，每月額外再給予新台幣3,000元。

就讀南台科技大學流行音樂產業系，來自馬來西亞的僑外生林周穎，期望自己能夠突破自我嘗試新事物，於6月透過職場體驗網選擇至趣淘漫旅台南館體驗學習，主要的工作是了解高空繩索活動指導人員的工作內容，以及擔任遊戲室的服務員。

林周穎分享，體驗期間了解到，原來活動指導人員除了要帶領及指導顧客從事高空繩索活動外，更要了解渡假村整體活動位置及細節，以便協助處理旅客臨時訴求。而在擔任遊戲室的服務員時，除了要注意小朋友們的安全外，也要協助家長安撫小朋友，林周穎也表示，因為本身具有開朗活潑的特質，體驗過程更能融入與小朋友們間的互動。

體驗期間最讓林周穎印象深刻的，就是與同事間的共事及互動，因為剛加入這個團隊時很多事情不了解，但同事們都很親切地教導及提供資源，讓林周穎在體驗期間收穫良多，也更了解不同旅宿業的工作環境與內容。

教育部表示，目前已有晶華國際酒店、台北遠東香格里拉飯店、台北六福萬怡酒店、長榮桂冠酒店、裕元花園酒店、福容大飯店及趣淘漫旅等數百家知名旅宿業提供職場體驗機會，想在暑假期間了解旅宿業並實際體驗的大專生，即日起可至教育部青年署職場體驗網註冊會員，尋找職缺及投遞履歷，如有任何問題，可洽詢客服專線：02-7745-3870。

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