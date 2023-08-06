在乎旁人怎麼看，只是自己亂想

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一段正常且舒適的人際關係，本來就不該存在那些讓溝通窒礙難行的地雷或個人禁忌。我想這就是原因所在。
既然如此，就別再給自己埋下那些地雷，這樣做才能表現出自己「真實的原貌」。講個題外話，當時那本揭露出我的本性的書，文中的詞句還處處充滿著我的地雷。其實原本是相當抗拒，後來還是決定動筆，將自己的真實性格透過文字公諸於世，書出版後，眾人的反應就如同前面所述，光從字面上看這些「地雷」的確都是負面含意，然而這其實只是自己「先入為主」的以偏概全，這些都只是單純表現一個人性格與特質的形容詞罷了。那麼，為了讓周遭了解我的本性，為何要特地使用這些地雷詞彙呢？這其實不難理解，假設你告訴對方「我話很少」，你覺得情況會怎麼樣？
這些形容詞能單刀直入描述你的個性，能藉此讓對方一聽就懂，你也不必多費唇舌解釋。「人一多我就會怯場。」、「我很容易緊張，請盡量不要把視線集中在我身上。」、「我能很長一段時間都維持沉默不語。」像這樣在言談中加入敏感詞彙（即單純形容人格特徵）讓對方了解自己的特質就可以了。當別人聽見你用一直以來很少提及的詞彙來形容自己，也許會跟著嚇一跳。不過我想他們馬上就能理解，這已經不再是你的地雷了，而且從今以後彼此能更加無話不談，不再擔心誤踩地雷，衷心希望各位能掙脫那些枷鎖，你會驚訝地發現，原來一切是這麼自由自在、無拘無束。
你的坦率，能博得更多好感聽到你親口描述自己的個性時，旁人會有什麼反應呢？我想這應該是最讓人介意的，他們會嚇一大跳？還是心生抗拒？通常都會敏感多慮，於是替自己找藉口、逃避說實話。
附帶一提，當我終於鼓起勇氣主動向他人表示自己有多木訥時，對方竟然不以為意：「是喔？怎麼了嗎？」落差之大反而讓我有點洩氣。我以為是他沒聽清楚，又重複了一遍：「我其實很陰沉。」對方卻回覆：「我老早就知道了啦！」看我愣在原地，對方也露出一副「怎麼突然提起這個？」的困惑神情，原來從頭到尾就只有我一無所知。
一直以來小心翼翼掩飾的本性，其實早就被看穿了，仔細想想，會被發現也是當然的，就算裝得再怎麼活潑開朗，「陰沉個性」仍可以從我的表情與言行舉止之間表露無遺。
由此可見，就算坦承自己的性格，也不會造成多大的麻煩，大家其實早就能接受「這樣的我」，我的坦白不做作，大家願意打破隔閡與我更親近，沒有人想和整天裝模作樣的人相處，坦率直爽會讓人更願意向你靠近，希望也能藉著這本書讓你了解──大方提起那些曾視為禁忌的隻字片語，反而能搏得他人對你的好感。
本文摘選自《開始喜歡自己的不完美》，方言文化出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58746
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