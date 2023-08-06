我是廣告 請繼續往下閱讀
因此，古時候的中醫師為了不讓病患受苦，會在患者身上的 13 個特殊穴位下針，可以快速地讓癲狂現象緩解下來。林巧薇說，這神奇的針灸技法稱作「鬼穴 13 針」，是傳統中醫裡最博大精深的古老針灸技法之一。
「鬼穴 13 針」是唐代著名的醫學家「藥王」孫思邈在多年的研究後發展出的針灸技法。之所以稱之為「鬼穴」，起因古時認為精神疾病是由鬼神作祟所致，所以治療穴位均冠上「鬼」字為名，而其數為 13，故又稱「13 鬼穴」。
林巧薇解釋，依照穴位來下針可治療百邪癲狂，比對現代醫學病症就是精神官能疾病，例如，憂鬱症、躁鬱症、思覺失調症、強迫症；以及中風後遺症，如口眼歪斜、口噤不開、肢體偏癱等；或急性高熱造成神志模糊、癲癇發作等。
13 鬼穴位在哪？醫師詳解
- 人中穴：面部人中溝，可治昏迷、暈厥、暑病、癲狂、牙關緊閉
- 少商穴：手拇指末節，可治咽喉腫痛、咳嗽、鼻塞、發熱、昏迷、癲狂
- 隱白穴：足大拇趾末節內側，可治腹脹、便血、尿血、月經過多、癲狂、多夢
- 大陵穴：腕掌橫紋中點處，可治心痛、心悸、胃痛、嘔吐、癲狂、胸脅痛、腕關節疼痛
- 申脈穴：足外側部，可治頭痛、眩暈、癲狂、腰腿酸痛、眼腫痛、失眠
- 風府穴：頭項部，可治癲狂、中風不語、驚悸、半身不遂、眩暈、頸痛、咽喉腫痛、眼腫痛
- 頰車穴：面頰部，可治口歪、齒痛、頰腫、口噤不語
- 承漿穴：唇溝的正中凹陷處，可治口眼歪斜、唇緊、面腫、齒痛、流涎、口舌生瘡、小便失禁、癲癇
- 勞宮穴：手掌心，可治中風昏迷、中暑、心痛、癲狂、口瘡、口臭
- 上星穴：頭部正中線，可治頭痛、眩暈、眼腫痛、面腫、鼻痔、癲狂、小兒驚風、瘧疾、熱病
- 會陰穴：會陰部，可治溺水窒息、昏迷、癲狂、小便難、漏尿、陰痛癢、脫肛、疝氣、痔疾、遺精、月經不順
- 曲池穴：肘外側，可治咽喉腫痛、齒痛、熱病上肢不遂、手臂腫痛、腹痛吐瀉、高血壓、癲狂
- 海泉穴：舌下繫帶中點處，可治舌腫脹、喉閉、嘔吐、腹瀉、消渴、祛邪開竅、生津止渴
日常用 5 方法排解壓力
她表示，現代人生活壓力大，很容易處於精神耗弱的狀態。中醫認為，動其機、萬化安，按照事物的發展規律，把握適合時機行動，任何事情都能迎刃而解，也能常保身心健康。建議日常生活中可適度的緩解情緒與釋放壓力。
- 練習氣功、瑜伽、打坐：有助於靜氣凝神，呼吸吐納之間穩定情緒。
- 多曬太陽：陽光可促進血清素的分泌；平時多接觸大自然，讓地球的負離子，中和掉體內因為不正常的生活習慣導致身體發炎而產生的正離子。
- 做有氧運動和重量訓練：可協助血清素、多巴安、腎上腺素的分泌，提高腦源性神經生長因子，減少抑鬱的狀態。
- 情緒要有出口：藝術欣賞、音樂、諮商，都是調節情緒的好辦法。
- 勿熬夜、午睡、縱欲過度：把握陰陽調和，維持生理健康的平衡。
飲食調整也能有助益
除此之外，飲食有規律，日常起居有常，身體就會健康無虞。林巧薇提醒，在日常飲食上也可做些調整。
- 避免太酸、太苦、太甜、太辣、太鹹，口味過度引起身體刺激進而影響情緒。
- 適當補充維生素 B 群、魚油，滋養安定神經、改善身體發炎的情況。
- 補充血清素的食物改善抑鬱狀態，比如：瘦肉、鮭魚、鯖魚、鮪魚、雞蛋、牛奶、黃豆、豆腐、納豆、味噌；堅果類如南瓜子、芝麻、花生；穀類像是根莖類、雜糧、燕麥、香蕉都可考慮。
林巧薇同時提供 2 道定心安神湯，可於平日飲用。桂圓可養心安神、補益氣血及增加記憶力；百合有養陰潤肺止咳、清心安神的效果。：
甘麥大棗湯
食材：甘草 40 克、小麥 100 克
步驟：用 1200ml 的水煮到剩 600ml，分成 3 次服用。
桂圓百合湯
食材：桂圓 50 克、百合 25 克
步驟：用 1000ml 的水煮，煮沸關火悶一下即可。也可加點蜂蜜飲用。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
延伸閱讀：
重鬱症、輕鬱症傻傻分不清！憂鬱症自我檢測 9 大症狀你中了沒？
一到秋冬就感傷！季節性憂鬱中醫有解方，用補陽氣助暖手腳、抗憂鬱
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 精神官能疾病發病如中邪、鬼附身？中醫師用 1 招治百邪癲狂