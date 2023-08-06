將誠心捧在手中 日本最大美容集團進駐台南遠東香格里拉
在日本、巴黎、台灣擁有近150家分店的施舒雅美容世界具60年歷史，為日本最大美容集團，今與台南遠東香格里拉飯店攜手合作，結合英國奢華精油品牌ESPA與施舒雅最經典的美容課程，推出全新紓壓秘境「SOCIÉ Spa」，今(6)日正式開幕。台灣施舒雅美容世界總經理中嵨伸二及台南遠東香格里拉總經理周麗華親自舉行開幕儀式，雙方表示「SOCIÉ Spa」將為需要放鬆的差旅工作者、追尋心情轉換的旅人、喜愛精緻服務的顧客，打造有溫度的身心紓壓之旅。
記者林怡孜/台南報導
中嵨伸二表示，全球經歷過去幾年疫情衝擊，健康成為更多人重視的生活價值觀，關注身體，也照顧心理的狀態，這樣的意識也延伸至對地球環境的關注，在漸漸回歸正軌的生活中，對於日常所需的產品與服務，開始融入更多「永續、純淨」的考量。施舒雅美容世界創立於1960年，深耕台灣36年，在長期服務顧客的經驗中，覺察「健康」與「美麗」是相輔相成：舒適身心帶動幸福面容，創造和諧生活，在後疫情的現在，正是台灣消費者所需。
台南遠東香格里拉「SOCIÉ Spa」有6間頂級按摩房，分別以水、月、雲、江，河、海自然元素為名，賦予消費者大自然的寧靜。空間以日式思維，運用簡單的線條與自然材質的紋理交互融合，藉由木質與大地色系的沉穩魅力，與特殊的花紋選材，在環境燈光渲染之下，身處不同的視角，造就了專屬每一位顧客的靜心風景。創造出略帶詩意的氛圍，引領顧客覺察獨處時的幸福感受。
「SOCIÉ Spa」每位芳療師皆受過嚴格職前訓練，以源自日本專業手技，再選用英國ESPA奢華精油，喚醒身心五感對自然、純粹的需求，開啟與自己「溝通、療癒」的機會。感受自身與自然的交融，體驗深入心的寧靜，專注此刻，就是幸福。「SOCIÉ Spa」待客以心，讓每位到來的消費者都能享受深心寧靜與滿滿療癒。