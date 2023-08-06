(國泰)遠離3C吃出好視力！　營養師曝3大營養素有助「視力保健」

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常用3C易有「這些」傷害 可多攝取3大護眼營養素3C產品如電腦、手機、平板等，雖然能為人帶來便利性，但也同時為健康帶來危害。尤其孩童從小就長時間接觸3C產品，長期而言對視力的危害更不容忽視。
營養師張斯蘭表示，長時間使用3C產品除了會導致近視外，螢幕中的藍光會通過角膜進入視網膜，造成眼睛病變，若未即時防治可能會使視力產生永久傷害。
如果民眾想要從飲食下手保護視力該怎麼做？張斯蘭營養師指出，可以多攝取維生素A、Omega-3、部分植化素等3大類護眼營養素。
維生素A與「視紫質」有關 缺乏易有乾眼、夜盲維生素A可以幫助視紫質的形成。張斯蘭營養師說明，視紫質是一種能幫助眼睛感光的物質，讓人在黑暗中也能維持視力，若缺乏維生素A將會造成夜盲症、乾眼症等相關眼睛疾病。
另外，常聽到的β-胡蘿蔔素其實是維生素A的前驅質，可以在身體內轉換成維生素A。但張斯蘭營養師提醒，維生素A的吸收率較β-胡蘿蔔素高，若維生素A攝取過多會產生中毒的問題，所以相較於維生素A，攝取β-胡蘿蔔素較為安全。
富含維生素A的食物包括魚肝油、肝臟等，β-胡蘿蔔素則存在於橘黃色蔬果中（如：蕃薯、南瓜、胡蘿蔔等）。
Omega-3脂肪酸含有DHA 避免視網膜病變許多研究指出，攝入Omega-3能降低罹患黃斑部病變的風險，也可減緩眼睛表面的發炎。另外，張斯蘭營養師提到，眼睛中含有大量的DHA，Omega-3中的DHA可以避免視網膜上感光細胞的減少，進而避免視網膜的病變。
富含Omega-3脂肪酸的食物包括脂肪含量較高的魚類，如：秋刀魚、鮭魚等。素食者若無法直接攝取Omega-3，則可以藉由攝取亞麻仁油來增加身體內的DHA含量。
植化素：花青素、玉米黃素、葉黃素 有助視力保健至於植化素約有上千種，不過張斯蘭營養師表示，目前在護眼上有幫助的包括花青素、玉米黃素、葉黃素等。
- 花青素：
花青素在紅紫色的蔬果中含量較多，例如：草莓、葡萄、 紅龍果、甜菜根、紫色高麗菜、茄子等。
- 玉米黃素：
- 葉黃素：
不過，葉黃素在深綠色蔬菜中含量相當的高，民眾可以每餐從深綠色蔬菜攝取到足夠的葉黃素，以達到保護眼睛健康的效果。
張斯蘭營養師提醒，保護眼睛是現代人刻不容緩的事，若能三餐不偏食，多選擇上述食物為眼睛提供健康元素，可以幫助視力保健，不過最基本的還是要節制3C 產品的使用時間，不要讓眼睛操勞過度。
資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/265-5-1.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58715
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