贏在發育期責任編輯：賴以玲
數值+時程+飲食+運動，讓你的寶貝體態適中，長到遺傳的最高值，讓楊晨醫師為孩子的成長加把勁
作者： 楊晨
出版社：大都會出版社
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作者： 楊晨
出版社：大都會出版社
推薦原因：造成成長不好的因素很多，其中「營養、睡眠、運動、各項發展」是關鍵的四大殺手。若營養不好，隨便亂吃，會造成生長激素不易分泌；生長激素不足，就沒有生長因子進到骨頭裡，骨頭不長就會長不高；加上該睡時不睡以及不運動，導致更糟的惡性循環。這些因素全部都是息息相關，相互牽制，一個沒顧好就會對生長激素造成影響。
在我問診時，時常會聽到許多家長說，他們以前沒有人會特別去在意生長發育，依然能長成健康高壯的大人，但為什麼現在的孩子就要注意這麼多呢？
隨著時代的發展與演變，影響人類身體的外在因素愈來愈多，不管是環境、壓力，或是生理上的原因，都會造成影響。其實生長發育的影響，不是只有表現在身高的差距上這麼簡單。當寶貝們的生長發育偏離了常規曲線，我們都應該要及時找出原因，因為這些都會影響到孩子的成長，從身高、體重到身體健康，甚至是心智的發展，與寶貝們的未來都是十分息息相關的。
接下來我將介紹各種影響孩童成長發育相關的因素，從生理、遺傳、營養到病理性原因，仔細介紹其成因以及如何判斷還有相關的治療方式，與未來發展，讓爸爸媽媽們多方瞭解。
影響生長發育的四大外在因素：營養、睡眠、運動、各項發展評估。各項發展評估是指，觀察孩子的「爬、走、跳、情緒、健康狀況、抵抗力好不好、是否常生病」等等。這些因素都是環環相扣的，假設孩子先天就不會爬、不會跳、身體虛弱，自然就會長不高。
孩子要長得健康，要先有充足的營養、好的睡眠品質、規律適當的運動，最後評估各項發展，各方面發展都均衡、正常，才有條件來達成他遺傳到該有的身高。
2 歲前的幼兒無法規律運動，主要評估「營養、睡眠」，另加「各項發展」。2∼6 歲時，各項發展都已經開始了，只是還沒穩定，例如： 2 歲會講話、3 ∼ 4 歲會講自己的姓名時，就可以評估上述四項。這也就是為什麼「早療、語言發展」把 2 歲以前歸類為黃金時期。6 ∼ 18 歲時，這四項發展已經穩定了，主要靠「運動、睡眠和營養」，但各項發展還是要觀察，來確定孩子的身體能去成就遺傳的身高。
各年齡的評估項目
0 ～ 2 歲：營養、睡眠、各項發展。
2 ～ 6 歲：營養、睡眠、運動、各項發展。
6 ～ 18 歲：營養、睡眠、運動、各項發展。
若孩子無法早睡，生長激素就不容易分泌，造成生長激素不足。就算營養很好，沒有生長因子也會長不高。若營養沒有顧好，隨便亂吃，每天都吃油炸食物、飲料、甜食，也會造成生長激素不易分泌，生長激素不足，就沒有生長因子進到骨頭裡，骨頭不長就會長不高；若又不運動，就會導致更糟的惡性循環，成了長不高的罪魁禍首。
這些因素全部都是息息相關的，相互牽制，只要一個條件沒顧好的話都對生長激素會有影響。此外，肥胖也會影響長高，若孩子又胖又高可能是性早熟，要及早詢問醫師。
醫師小叮嚀
Q：得新冠肺炎會影響到身高嗎？
A：無症狀或輕症者不會，重症則會影響。看症狀程度。影響身高的因素非常多，那些因素要長期累積才會造成影響。若為無症狀或輕症者，就像一般感冒一樣，好了之後通常不會影響到身高。若為重症患者，在營養不夠、睡眠品質不好，也沒辦法運動的情況下，當然就會影響身高。而若男生骨齡已經 16 歲，女生骨齡 14 歲時，本來也就不會再長高了。編輯／賴以玲、圖／蘇鈺婷
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 孩子為什麼長不好呢？及時消除影響生長發育的四大絆腳石