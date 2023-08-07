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中醫師康涵菁表示，臨床發現，頭髮也會隨著年齡增加而出現加齡髮質，女性約 40 歲、男性則從 20〜30 歲開始，頭髮就進入加齡階段。
此時，髮絲的毛鱗片會變薄，彈力與張力也跟著減弱，頭髮的皮質層也會產生偏差，使頭髮越來越細、髮際線越來越高。如果生活壓力大、作息紊亂，則伴隨出現頭髮稀疏的問題。
認識毛髮結構：
外層是表皮層（cuticle）：由半透明的毛鱗片所覆蓋，主要作用是保護頭髮。
內層是髓質層（medulla）：從頭皮中吸取營養物質供頭髮生長。
中間層是皮質層（cortex）：是直髮、是捲髮、是粗硬髮、是細軟髮，都靠這層來決定。
康涵菁指出，女性髮際線越來越高，常受到遺傳基因與內分泌調控的影響，雄性激素較高的女性容易有髮際線後退的困擾。常綁髮型、反覆綁固定髮型，則會因為拉扯，造成局部掉髮嚴重；時常染燙太靠近頭皮，傷害毛囊也會落髮。
中醫看髮際線退後，與「血」和「精」有關
中醫認為，「血」和「精」是人體的根本，一切內外有形的器官和組織，都與「精血」息息相關。其中，頭髮更為密切，所謂「髪為血之餘」，表示頭髮由多餘的血液生成； 「腎之華在髪」，指出腎臟的光彩表現在頭髮。
她進一步說明，在在顯示頭髮的生長代謝需要仰賴血液與腎精濡養，所以，體內精血處於何狀況，從頭髮就可以看出。而「血虛、血熱、腎虛、外邪」，就是中醫認為髮際線上提的 4 大原因。
血虛：營養不足，頭髮乾澀分叉
康涵菁提到，頭髮由體內多餘的血液化生而成，人體如果血液充盈，則頭髮後備充足，自然濃密；如果血液虧虛，用來化生頭髮的血液不足，頭髮失其所養，自然乾枯、開叉，以至於逐漸脫髮。
生活和工作壓力空前的今天，業餘時間更是應酬滿滿，這就應了「消耗過度引起血虛」之說。無論是絞盡腦力、工時過長、用眼過度，還是繁忙活動，都是烏黑髮絲的最大剋星。
而門診上，也常見減肥過度的患者因髮際線後退就醫，她提醒，減重應是消耗大於攝入，無論是使用哪種方法，體重都不應該下降太快，否則就會導致血虛，容易出現掉髮問題。
康涵菁建議，處於減重階段時，應該多攝取優質蛋白質，無論是瘦肉、蛋類、海鮮類、豆類等，都應該確保一天攝取足夠的蛋白質量。而在減重時期，如果出現身體不適狀況，如經期異常等，也應盡早尋求中醫師輔助調理。
血熱：燥熱會髮絲變得乾枯、掉落
是人體內熱能過剩的狀態。康涵菁說，生物都需要適宜的溫度，頭髮也如此。如果處於血熱狀態，頭髮就會像是生長在火爐邊的植物，只能逐漸枯萎。血熱通常發生在天氣炎熱；嗜食辛辣、高脂和甜品；情緒易受刺激發怒。
有血熱體質應盡量避免食用辛辣刺激性食物，如辣椒、芥末、胡椒；脂肪含量高，如速食、油炸食品；甜品，如冰淇淋、蛋糕等；屬性溫熱或熱性食物，如羊肉、橘子、糯米等。
此外，中醫認為，怒氣會轉化為熱氣，因此心情要多做調適。在 7 種情緒刺激中，暴怒或久怒最容易使人體氣血運行閉阻，多餘的氣不能順暢運行，時間久了就會轉化為血熱。她建議，平時可多做頭皮按摩紓緩壓力。
腎虛：鹹味影響腎臟健康，易掉髮
康涵菁指出，頭髮在中醫理論中，除了需要充足的血液化生，更需要腎臟中的精氣催化和促進。腎虛，通常與遺傳體質有關，但鹹味易影響腎臟，適量則可增強其功能，長期飲食過鹹將損傷腎精運化，頭髮容易脫落。建議飲食上少鹽，並採用中藥炙何首烏、女貞子、熟地黃、山萸肉克調理。
風邪：頭皮收縮、血液減少，易落髮
中醫認為「百病生於風」，而頭部一直是風邪攻擊的主要目標。康涵菁強調，人體在兩種情況下最怕風，分別是出汗後和睡著後，此時全身毛孔處於敞開狀態，容易遭受風邪侵襲。
當風吹過張開的毛孔時，皮膚遇冷收縮，瞬間減少頭髮毛囊部的血液供應，所以，頭髮最容易在睡醒後脫落；而洗頭髮後，也應該盡快吹乾。平時在容易受風脫髮的局部，可用薑汁塗敷並適時按揉，將有效預防髮際線上移。
文 / 黃慧玫、圖 / 蘇鈺婷
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 嚴重落髮讓髮際線上移！中醫破解落髮 4 體質、改善方案