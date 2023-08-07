泰國BL經濟價值可觀、捧紅眾多男星 外媒：有望成下一個K-pop
近幾年腐女文化興起，俗稱BL（Boy's Love）的耽美文化正在席捲全球，且帶動的經濟效益相當驚人，不僅捧紅多位泰國本土的男星，讓他們一躍成為全球精品代言人，還讓外媒紛紛預言泰國BL文化可能是下一個K-pop，將造成全球轟動。連英國《經濟學人（The Economist）》都製作專題報導：「從2014年開始第一部BL影劇推出，這些泰國男星正在『偷走亞洲人的心』。」
國際中心賴正琳／綜合報導
法國精品品牌巴黎世家（Balenciaga）近期宣佈泰國24歲BL明星PP Krit（Krit Amnuaydechkorn，中文名為林禕凱）成為百年來首位品牌代言人，全球有這麼多明星可以選擇，但巴黎世家獨獨鍾情於泰國的PP Krit和法國本土巨星70歲的伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert），就是看準BL經濟背後的龐大商機。PP Krit在2020年推出的BL劇《以你的心詮釋我的愛》爆紅，隨後登上國際舞台；另一位相當知名的BL劇男星Bright Vachirawit，因出演《只因我們天生一對》 (2gether: The Series) 而成當紅炸子雞，在2022年當上英國時裝品牌Burberry南亞太地區首位品牌大使，人氣不遑多讓。
除了在東南亞和華語地區受到廣大歡迎，泰國BL文化在日本也獲得巨大的成功。《日本經濟新聞亞洲版（Nikkei Asia）》報導，日本朝日電視台於2020年和泰國電視台GMM TV談成業務提攜合作，同年新冠疫情爆發，觀眾宅在家機率變高，串流平台追劇、線上影視服務的需求激增，朝日電視台安排電視頻道播出泰劇、串流平台上線，並且在全國各大城市舉辦周邊展，累計超過3萬人入場，人氣可謂空前絕後。
由於韓國的K-pop產業正在全球興起，所累積的經濟價值相當高，也讓外媒大膽猜測「泰流」可能會接替「韓流」興起。泰國國際貿易促進部2021年首度在日本展開為期2天的BL相關項目的線上商業活動，例如周邊商品或原作漫畫，才2天就進帳3.6億泰銖（約台幣3.4億元），文化商業化背後的經濟價值不容小覷。