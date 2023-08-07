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基因檢測搭配精準治療，開創復發及轉移性乳癌患者治療新希望

▲ （圖／今健康）
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今健康

根據國人癌症登記顯示，乳癌多年來蟬聯女性癌症首位。雖然從統計上看，乳癌若及早發現，治療後存活率相當高。但目前包含新確診就轉移或治療後復發轉移的比例約有20%至25%，顯示乳癌復發或轉移的情況仍然不可輕忽。以往認為癌症只要轉移或復發相當於宣告死刑，但現代醫學進步快速，臨床對抗乳癌的武器持續精進。即便乳癌復發後檢測出極具挑戰的基因突變類型，也可透過精準治療，達到穩定控制病情、延長疾病無惡化存活期的目的。

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鼓勵乳癌患者進行基因檢測，找出基因突變類型才能對症下藥

中山醫學大學附設醫院乳房甲狀腺外科主治醫師葉名焮醫師說明，荷爾蒙陽性、HER2陰性的轉移性乳癌患者中，約有40%帶有PIK3CA等基因突變，容易在治療過程中產生抗藥性，致使療效不如預期，讓治療變得更加棘手。不過這類病患已有標靶藥物可供選擇，不只能增加疾病無惡化存活期，患者的生活品質也會改善許多。



因此若先透過基因檢測了解基因變異類型，便能及早擬定合適的治療策略。葉名焮醫師表示，現今乳癌治療進入精準醫療的階段，透過次世代基因定序（NGS），短時間內就能找出基因變異類型。雖然健保給付對於基因檢測仍有條件限制，葉名焮醫師仍建議轉移性乳癌患者進行次世代基因定序（NGS），及時找出更精準更合適的治療選擇。



有策略地對抗乳癌，精準治療讓患者不必再恐懼

近年美國FDA已核准治療針對乳癌基因突變治療的標靶藥物，並提出標準的治療指引。臨床研究數據顯示，藉由標靶藥物能延長復發及轉移性乳癌患者的無惡化存活期、整體存活期。

葉名焮醫師提醒，台灣近年乳癌治療的存活率可達9成，在治療過程中醫師也會定期監測各項數值，提前關注副作用的影響。復發或已經轉移的乳癌患者不必太過恐懼，及早確認基因突變類型，透過精準治療對症下藥，也能夠有效控制病情並提高治療期間的生活品質。



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