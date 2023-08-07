影音／馬刺迷難忘之夜！Robinson爆砍71分、戲劇逆轉歐肥奪得分王
NBA馬刺球迷一定難忘這場經典戰役，回顧1994年4月24日，馬刺例行賽的最後一場在主場迎戰洛杉磯快艇，以112:97大比分擊敗快艇，90年代傳奇四大中鋒之一的「海軍上將」David Robinson在這場比賽砍下全場最高71分，也是他的生涯最高分。
實習記者張維亨/綜合報導
當時 David Robinson在得分王爭奪戰中還落後 Shaquille O’Neal ， 因此這場比賽Robinson 必須至少取得33分，結果Robinson拿下遠遠超過目標的71分，以場均29.8分，0.5分些微的場均得分差優勢，擊敗了當時同為90年代四大傳奇中鋒之一的Shaquille O’Neal(場均29.3分)，贏下當年的得分王 。
David Robinson這整場比賽的進攻表現已經來到無解的地步，他全場41投26中，命中率高達63%，快艇隊沒有人守得住他，不管是中距離的跳投或是禁區的得分，快艇隊球員只能眼睜睜讓他予取予求，除了得分外， Robinson 還抓下10個籃板。
當 David Robinson談到這場創下歷史性表現的比賽時他表示，當時他抬頭看著記分板說:「71分，天啊!簡直不可思議。」 Robinson 也非常謝謝他的隊友在這個賽季一直支持、鼓勵他，作為一個球隊領袖，他只是試圖贏下每場比賽。