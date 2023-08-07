噁！日本7-11飯糰驚見「整隻蟑螂」 急召回近2000商品
不少台灣民眾到日本旅行時，除了在飯店吃早餐之外，也有人會選擇到便利商店購買三明治、飯糰等食物，作為一天的最開始的一餐。不過近來日本連鎖便利商店7-11爆出了食安問題，有民眾接連在購賣的飯糰中，發現「一整隻蟑螂」，使得7-11緊急召回將近2千個商品。
國際中心徐筱晴／綜合報導
近來有日本網友在社群平台上，分享購買日本7-11的紀州南高梅飯糰，卻發現混入了一隻超大蟑螂，直呼這實在太扯。由於飯糰的包裝是透明的，從分享的照片中可以清楚看到蟑螂被壓扁的樣子，一旁還能看見蟑螂腳，讓網友看到紛紛表示「超噁心」、「店員上架時都沒發現嗎？」。甚至有人覺得照片太過誇張，反而有造假嫌疑。
不過據《全日本新聞》、《讀賣新聞》等媒體報導，日本7-11表示，4日早上接獲2名民眾反應，指出其販售的紀州南高梅飯糰中混入了蟑螂。由於擔憂其他同是琦玉縣外包工廠所製作的商品也出現一樣狀況，7-11便表示，將主動收回約莫1972個同品項飯糰，目前店面陳列也全數撤下。
7-11表示，未傳出有民眾因為「蟑螂飯團」而身體不適的報告，但已經將此事通報衛生所，該外包工廠停止生產後，進行清洗及消毒，再請防蟲業者到現場檢查。
7-11針對此事造成不快及困擾，向消費者致上歉意，並承諾日後將會增加檢查的次數，並加強品質管理，徹底防範這樣的狀況再次發生。